Τις αλλαγές στην αγορά εργασίας που προγραμματίζει για τη νέα χρονιά παρουσίασε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό «Mega».

Η υπουργός αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας, που στοχεύει στην πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες. Όπως είπε, οι γυναίκες και οι νέοι αποτελούν κατηγορίες όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της απασχόλησης.

«Πάμε πλέον στοχευμένα και βγάζουμε προγράμματα απασχόλησης. Ανακοινώσαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης γυναικών στην ιστορία της χώρας. 100 εκατομμύρια ευρώ για 10.000 νέες θέσεις εργασίας, 5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης, αποκλειστικά για γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια τόνισε ότι το πρόγραμμα αφορά κυρίως γυναίκες που είναι μακροχρόνια άνεργες ή έχουν μείνει εκτός αγοράς λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η κ. Κεραμέως εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται κατά 70% του μισθολογικού κόστους. Σε αντίθεση με άλλα προγράμματα που απευθύνονται σε μητέρες με μικρά παιδιά, αυτό καλύπτει μητέρες με παιδιά έως 15 ετών, καθώς πρόκειται για ομάδα που συχνά μένει εκτός αγοράς για μεγαλύτερο διάστημα.

«Για πρώτη φορά το 2025 είχαμε μονοψήφιο αριθμό ανεργίας στις γυναίκες. Δεν έχει ξαναγίνει, στις γυναίκες πάντα η ανεργία ήταν πάνω από το 10%. Για πρώτη φορά, έπεσε κάτω από το 10% το 2025», δήλωσε η υπουργός, τονίζοντας ότι οι πολιτικές αυτές αποδίδουν καρπούς και εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικογένειας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην αγορά εργασίας

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το οποίο έχει τεθεί ήδη σε πιλοτική λειτουργία και θα ενεργοποιηθεί καθολικά στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών στην αγορά εργασίας και η κατάργηση των φυσικών εντύπων.

«Πριν από δύο μήνες πέρασε ένα νομοσχέδιο βάσει του οποίου καταργήθηκαν πάρα πολλά φυσικά έντυπα. Αυτό έγινε πράξη με το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ”, που συγκεντρώνει όλες τις δηλώσεις και μεταβολές εργαζομένων», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Αύξηση του κατώτατου μισθού

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό, η υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη νέα αύξηση, η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026, μετά τη σχετική συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου. Υπενθύμισε ότι ο στόχος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι τα 950 ευρώ έως το 2027.

Όπως είπε, ο κατώτατος μισθός σήμερα ανέρχεται στα 880 ευρώ, αυξημένος κατά 35% σε σχέση με το 2019, όταν ήταν 660 ευρώ. Η διαδικασία καθορισμού του νέου ποσού περιλαμβάνει τη συλλογή απόψεων από τους κοινωνικούς εταίρους και σχετική εισήγηση από ειδική επιτροπή.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Τέλος, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το οποίο βασίζεται στην πρόσφατη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία προέκυψε ύστερα από οκτώ μήνες διαλόγου και μεταφράζεται πλέον σε νομοθετική πρωτοβουλία. «Αυτό στην πράξη σημαίνει περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις, πιο εύκολες επεκτάσεις και άρα δρόμο για αυξήσεις σε μισθούς και παροχές», σημείωσε η υπουργός.