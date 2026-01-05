«Το 2026 δεν είναι χρονιά υποσχέσεων. Είναι ακόμα μια χρονιά υλοποίησης», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναλύοντας τις προτεραιότητες που θέτει το υπουργείο για τη νέα χρονιά.

«Έξι στόχοι, μια κατεύθυνση: περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη καθημερινότητα για όλους», τονίζει η κ. Κεραμέως.

Συγκεκριμένα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επισημαίνει με την ανάρτησή της:

«Έξι προτεραιότητες για το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη νέα χρονιά.

Πρώτη προτεραιότητα:

Αρχές του χρόνου, νομοθετούμε την ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Περισσότερες και πιο εύκολα επεκτάσιμες Συλλογικές Συμβάσεις, μεγαλύτερη προστασία για τους εργαζόμενους, σταθερότητα και καθαροί κανόνες για τις επιχειρήσεις.

Δεύτερη προτεραιότητα:

Επιδιώκουμε να μειωθεί κι άλλο η ανεργία.

Περισσότερες θέσεις εργασίας, με έμφαση στην πλήρη απασχόληση και στην αύξηση μισθών.

Τρίτη προτεραιότητα:

Επεκτείνουμε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας, για δίκαιη αμοιβή και διαφάνεια.

Τέταρτη προτεραιότητα:

Ολοκληρώνουμε την ψηφιοποίηση των εκατομμυρίων χειρόγραφων καρτελών ενσήμων για γρηγορότερη απονομή συντάξεων, για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, για περισσότερη σιγουριά για όλους.

Πέμπτη προτεραιότητα:

Βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης για μεγαλύτερη ασφάλεια και για καλύτερες παροχές στο μέλλον.

Έκτη προτεραιότητα:

Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Πιο γρήγορα ραντεβού, καλύτερες υπηρεσίες, περισσότερος σεβασμός στους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Το 2026 συνεχίζουμε με σχέδιο, με συνέπεια, με αποτελεσματικότητα.

Καλή χρονιά σε όλους!».