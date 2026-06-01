Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών ραντάρ καθώς και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Όπως αναφέρεται, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα». Η Centcom γνωστοποίησε την πληροφορία με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησε επιδρομές αυτοάμυνας σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Γκορούκ του Ιράν και στο νησί Κεσμ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή σε απάντηση σε επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα. Τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αντέδρασαν γρήγορα εξαλείφοντας την ιρανική αεράμυνα, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που αποτελούσαν σαφείς απειλές για πλοία που διέρχονται από περιφερειακά ύδατα.

Κανένα μέλος των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν τραυματίστηκε. Η CENTCOM θα συνεχίσει να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».

Περίπου την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωναν τις επιθέσεις, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις, έβαλαν στο στόχαστρο την αμερικανική βάση από την οποία εξαπολύθηκαν οι επιθέσεις.

Η Τεχεράνη προειδοποιούσε μάλιστα ότι σε περίπτωση που συνεχιστούν οι επιθέσεις από τη αμερικανική πλευρά, «η απάντηση θα είναι εντελώς διαφορετική».

Iran’s IRGC announces that it carried out a ballistic missile attack on US forces in response to US airstrikes last night. In its statement, the IRGC added, “If the aggression is repeated, the response will be completely different.” — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 1, 2026

Κουβέιτ: Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones – Σειρήνες ηχούν σε όλη τη χώρα

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αντιμετώπιζε μια «εχθρική επίθεση» με πυραύλους και drones, τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης αυτής.

Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.