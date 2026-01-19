Λίγες μόνο ώρες έμειναν για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), που αφορά συνολικά 120 μόνιμες θέσεις εργασίας. Η προθεσμία είναι μέχρι αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 14.00.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής (38 θέσεις), Τεχνολογικής (14 θέσεις), Δευτεροβάθμιας (54 θέσεις) και Υποχρεωτικής (14 θέσεις). Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι διαθέσιμες ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης έχουν ως εξής:

Φορέας Κατηγορία Εκπαίδευσης Ειδικότητα Αριθμός θέσεων ΦοΔΣΑ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 4 ΦοΔΣΑ ΠΕ Χημικών Μηχανικών 3 ΦοΔΣΑ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 3 ΦοΔΣΑ ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Διοικητικών 8 ΦοΔΣΑ ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 4 ΦοΔΣΑ ΠΕ Οικονομικού 7 ΦοΔΣΑ ΠΕ Οικονομικός 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Πληροφορικής 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 1 ΦοΔΣΑ ΠΕ Γεωπόνων 1 ΦοΔΣΑ ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 6 ΦοΔΣΑ ΤΕ Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού 1 ΦοΔΣΑ ΤΕ Οικονομικών 5 ΦοΔΣΑ ΤΕ Διοικητικών 1 ΦοΔΣΑ ΤΕ Πληροφορικής 1 ΦοΔΣΑ ΔΕ Διοικητικών 5 ΦοΔΣΑ ΔΕ Οδηγών 4 ΦοΔΣΑ ΔΕ Σηματωρών-Κουμανταδόρων 1 ΦοΔΣΑ ΔΕ Ζυγιστών Ελεγκτών Εγκαταστάσεων 18 ΦοΔΣΑ ΔΕ Συντηρητών Η/Μ Εξοπλισμού 7 ΦοΔΣΑ ΔΕ Χειριστών 19 ΦοΔΣΑ ΥΕ Οδηγών 6 ΦοΔΣΑ ΥΕ Χειριστών 8

Απαραίτητα προσόντα

Για ορισμένες θέσεις απαιτείται επιπλέον γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο από καλό έως άριστο.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν θα γίνουν δεκτοί για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., στη διεύθυνση:

Παναγιώτη Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ. 32200. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22620 80821 (Πληροφορίες: κα Καλλιόπη Παρασκευά, κ. Μιχάλης Δερμιτζάκης).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00 το μεσημέρι.

Η πλήρης προκήρυξη είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.