Λίγες μόνο ώρες έμειναν για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.), που αφορά συνολικά 120 μόνιμες θέσεις εργασίας. Η προθεσμία είναι μέχρι αύριο Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 14.00.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής (38 θέσεις), Τεχνολογικής (14 θέσεις), Δευτεροβάθμιας (54 θέσεις) και Υποχρεωτικής (14 θέσεις). Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι διαθέσιμες ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης έχουν ως εξής:

ΦορέαςΚατηγορία ΕκπαίδευσηςΕιδικότηταΑριθμός θέσεων
ΦοΔΣΑΠΕΠολιτικών Μηχανικών4
ΦοΔΣΑΠΕΧημικών Μηχανικών3
ΦοΔΣΑΠΕΗλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών1
ΦοΔΣΑΠΕΜηχανολόγων Μηχανικών3
ΦοΔΣΑΠΕΤοπογράφων Μηχανικών1
ΦοΔΣΑΠΕΑρχιτεκτόνων Μηχανικών1
ΦοΔΣΑΠΕΜηχανικών Περιβάλλοντος1
ΦοΔΣΑΠΕΜηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης1
ΦοΔΣΑΠΕΔιοικητικών8
ΦοΔΣΑΠΕΟικονομικού-Λογιστικού4
ΦοΔΣΑΠΕΟικονομικού7
ΦοΔΣΑΠΕΟικονομικός1
ΦοΔΣΑΠΕΠληροφορικής1
ΦοΔΣΑΠΕΜηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης1
ΦοΔΣΑΠΕΓεωπόνων1
ΦοΔΣΑΤΕΗλεκτρολόγων Μηχανικών6
ΦοΔΣΑΤΕΜηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού1
ΦοΔΣΑΤΕΟικονομικών5
ΦοΔΣΑΤΕΔιοικητικών1
ΦοΔΣΑΤΕΠληροφορικής1
ΦοΔΣΑΔΕΔιοικητικών5
ΦοΔΣΑΔΕΟδηγών4
ΦοΔΣΑΔΕΣηματωρών-Κουμανταδόρων1
ΦοΔΣΑΔΕΖυγιστών Ελεγκτών Εγκαταστάσεων18
ΦοΔΣΑΔΕΣυντηρητών Η/Μ Εξοπλισμού7
ΦοΔΣΑΔΕΧειριστών19
ΦοΔΣΑΥΕΟδηγών6
ΦοΔΣΑΥΕΧειριστών8

Απαραίτητα προσόντα

Για ορισμένες θέσεις απαιτείται επιπλέον γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο από καλό έως άριστο.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν θα γίνουν δεκτοί για τις συγκεκριμένες θέσεις.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., στη διεύθυνση:

  • Παναγιώτη Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, Τ.Κ. 32200. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22620 80821 (Πληροφορίες: κα Καλλιόπη Παρασκευά, κ. Μιχάλης Δερμιτζάκης).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, στις 14:00 το μεσημέρι.

Η πλήρης προκήρυξη είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

