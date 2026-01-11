Η αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να αντιστέκεται στο ενδεχόμενο μιας απότομης ύφεσης, παρά τη σαφή επιβράδυνση που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Τα επίσημα στοιχεία για τον Δεκέμβριο δείχνουν ότι η δημιουργία νέων θέσεων παραμένει υποτονική, ωστόσο η ανεργία υποχώρησε εκ νέου, απομακρύνοντας –έστω προσωρινά– τους φόβους για επικείμενη κρίση στην αμερικανική οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), τον Δεκέμβριο δημιουργήθηκαν 50.000 νέες μη αγροτικές θέσεις εργασίας, αριθμός χαμηλότερος από τις 66.000 που ανέμενε η αγορά και ελαφρώς κάτω από τα αναθεωρημένα στοιχεία του Νοεμβρίου. Οι αναθεωρήσεις προηγούμενων μηνών επιβεβαιώνουν ότι η δυναμική της απασχόλησης έχει εξασθενήσει σημαντικά σε σχέση με τα πρώτα μεταπανδημικά χρόνια, όταν οι μηνιαίες προσλήψεις ξεπερνούσαν συχνά τις 200.000.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο της έκθεσης αφορά το ποσοστό ανεργίας, το οποίο υποχώρησε στο 4,4%, χαμηλότερα τόσο από τις εκτιμήσεις όσο και από το 4,6% του Νοεμβρίου. Η προηγούμενη άνοδος είχε φέρει τον δείκτη κοντά στον λεγόμενο «Νόμο του Σαμ», έναν άτυπο αλλά ευρέως παρακολουθούμενο δείκτη που συχνά προαναγγέλλει ύφεση. Η νέα αποκλιμάκωση, έστω και οριακή, λειτούργησε καθησυχαστικά για τις αγορές.

Η πτώση της ανεργίας αποδίδεται κυρίως στα στοιχεία της έρευνας νοικοκυριών, όπου καταγράφηκε αύξηση 232.000 απασχολούμενων, η οποία υπερκάλυψε τη μείωση του εργατικού δυναμικού και την περαιτέρω υποχώρηση του ποσοστού συμμετοχής. Αναλυτές σημειώνουν ότι τα προηγούμενα δεδομένα είχαν επηρεαστεί από το παρατεταμένο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τις καθυστερημένες επιστροφές υπαλλήλων, κατάσταση που πλέον φαίνεται να εξομαλύνεται.

Μικτή εικόνα στους κλάδους

Η εικόνα ανά κλάδο παραμένει μικτή. Ο δημόσιος τομέας κατέγραψε ήπια αύξηση θέσεων, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, ανακτώντας μεγάλο μέρος των απωλειών των προηγούμενων μηνών. Αντίθετα, ο ιδιωτικός τομέας εμφάνισε περαιτέρω επιβράδυνση, με χαμηλότερες προσλήψεις στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, απώλειες στην κατασκευή –εν μέρει λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών– και συνεχιζόμενη συρρίκνωση στο λιανεμπόριο και τη μεταποίηση.

Ο μόνος τομέας που ξεχώρισε θετικά ήταν αυτός της εστίασης και του τουρισμού, καταγράφοντας αισθητή αύξηση της απασχόλησης. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ζήτηση για υπηρεσίες αναψυχής παραμένει ισχυρή, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη.

Αναμονή στη Fed και προοπτικές για το 2026

Για τις αγορές, το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: τα στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει στάση αναμονής στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου, παγώνοντας τις μειώσεις επιτοκίων. Ήδη οι πιθανότητες νέας άμεσης μείωσης είχαν περιοριστεί, ενώ πλέον οι επενδυτές μεταθέτουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής προς το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε ένα διχασμένο επιτελείο της Fed.

Η συνολική εικόνα στο τέλος του 2025 είναι αυτή μιας αγοράς εργασίας πιο εύθραυστης, αλλά όχι διαλυμένης. Παρά την αδύναμη δημιουργία νέων θέσεων, οι εργοδότες εξακολουθούν να αποφεύγουν μαζικές απολύσεις, λειτουργώντας ως ανάχωμα σε μια απότομη αύξηση της ανεργίας.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι το 2026 ενδέχεται να είναι χρονιά περιορισμένων ευκαιριών απασχόλησης και πιο ήπιων αυξήσεων μισθών, εξέλιξη που μπορεί να εντείνει τις κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.