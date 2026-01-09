Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός πετρελαιοφόρου που είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο νέας στρατιωτικής επιχείρησης που εντάσσεται στον αποκλεισμό των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας από την Ουάσιγκτον.

Το πλοίο με την ονομασία Olina συνελήφθη «νωρίς σήμερα το πρωί» στα «διεθνή ύδατα της Θάλασσας της Καραϊβικής», σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, στην πλατφόρμα Χ. Όπως ανέφερε, το δεξαμενόπλοιο είχε «αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα προσπαθώντας να αποφύγει τις αμερικανικές δυνάμεις».

Πρόκειται για το πέμπτο πλοίο που έχει συλληφθεί από τις αμερικανικές αρχές τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των μέτρων κατά των ενεργειακών εξαγωγών της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Βίντεο από το ρεσάλτο των πεζοναυτών των ΗΠΑ στο δεξαμενόπλοιο Olina