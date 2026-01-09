Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβιβάστηκε την Παρασκευή σε πέμπτο πετρελαιοφόρο, ενώ παρακολουθούσε πλοία που προσπαθούσαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις προς και από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Breaking: The U.S. boarded a sanctioned oil tanker, the fifth one intercepted, in a move set to inflame tensions between Washington and Moscow https://t.co/CfKnm6VtbD — The Wall Street Journal (@WSJ) January 9, 2026

«Οι ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε πετρελαιοφόρο που τελούσε υπό κυρώσεις, το πέμπτο που αναχαιτίστηκε, σε μια κίνηση που αναμένεται να οξύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας» αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Το δεξαμενόπλοιο που έγινε στόχος την Παρασκευή ήταν το Olina, δήλωσαν οι αξιωματούχοι και η Vanguard, μια εταιρεία ασφάλειας και παρακολούθησης πλοίων.

Πρόκειται για την πέμπτη τέτοια απαγόρευση πλοίων τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσαν σήμερα δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια ναυτιλιακή βάση δεδομένων Equasis έφερε ψεύτικη σημαία Ανατολικού Τιμόρ, είχε αποπλεύσει προηγουμένως από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή, δήλωσε ναυτιλιακή πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

«Ο πομποδέκτης AIS [εντοπισμού] του πλοίου ήταν για τελευταία φορά ενεργός πριν από 52 ημέρες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Βενεζουέλας, βορειοανατολικά του Κουρασάο», ανέφερε ξεχωριστά η βρετανική εταιρία διαχείρισης κινδύνου στη θάλασσα Vanguard.

«Η σύλληψη ακολουθεί μια παρατεταμένη καταδίωξη δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με φορτία βενεζουελάνικου πετρελαίου, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, στην περιοχή».

Το Olina αναχώρησε από τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα φορτωμένο πλήρως με πετρέλαιο μαζί με άλλα πλοία λίγο αφότου οι ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, και επέστρεφε πλήρως φορτωμένο στη Βενεζουέλα μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ στις εξαγωγές βενεζουελάνικου πετρελαίου, ανέφερε η ναυτιλιακή πηγή.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στο δεξαμενόπλοιο τον Ιανουάριο πέρυσι, όταν έφερε την επωνυμία Minerva M, με την Ουάσινγκτον να λέει ότι ήταν μέρος του λεγόμενου σκιώδους στόλου πλοίων που πλέουν εκτός ρυθμιστικών κανόνων χωρίς γνωστή ασφάλιση.

Η κίνηση αυτή είναι πιθανό να πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ κατέλαβαν ένα πλοίο που ισχυρίστηκε ρωσική προστασία και συνοδευόταν από το Ρωσικό Ναυτικό.