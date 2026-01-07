H Βενεζουέλα και Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή αργού πετρελαίου αξίας έως και 2 δισ. δολαρίων προς την αμερικανική αγορά. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, αποτυπώνει τις στρατηγικές επιδιώξεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Η συμφωνία επήλθε λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση, προβλέποντας εκτροπή προμηθειών που αρχικά προορίζονταν για την Κίνα. Παράλληλα, η κίνηση αυτή αναμένεται να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να αποφύγει περαιτέρω περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου.

Πλήρης πρόσβαση στη βιομηχανία πετρελαίου

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στο αίτημα του Τραμπ για άνοιγμα της πετρελαϊκής βιομηχανίας σε αμερικανικές εταιρείες. Σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα θα αντιμετώπιζε τον κίνδυνο νέας στρατιωτικής παρέμβασης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες πρέπει να παραχωρήσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες «πλήρη πρόσβαση» στον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας. Η χώρα διαθέτει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια και αποθήκες, τα οποία δεν μπορούσε να διαθέσει λόγω του εμπάργκο που είχε επιβληθεί από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο Τραμπ, η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις ΗΠΑ από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα ελέγχει τα έσοδα. «Αυτό το πετρέλαιο θα πουληθεί στην τιμή της αγοράς και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», έγραψε στο Truth Social.

Την υλοποίηση της συμφωνίας έχει αναλάβει ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Το πετρέλαιο θα μεταφερθεί απευθείας από δεξαμενόπλοια στα αμερικανικά λιμάνια.

Ανακατανομή φορτίων και κινεζικός παράγοντας

Πηγές του Reuters αναφέρουν ότι η νέα συμφωνία ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακατανομή φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα, η οποία υπήρξε ο μεγαλύτερος αγοραστής βενεζουελάνικου πετρελαίου την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα μετά τις αμερικανικές κυρώσεις του 2020.

«Ο Τραμπ θέλει να γίνει αυτό νωρίς ώστε να μπορεί να πει ότι είναι μια μεγάλη νίκη», σχολίασε πηγή της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Ρόλος της Chevron και αβεβαιότητα για τα έσοδα

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον όγκο των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας προς τις ΗΠΑ, με τη Chevron να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των ροών, ως βασικός εταίρος της PDVSA υπό αμερικανική εξουσιοδότηση.

Η Chevron εξάγει καθημερινά 100.000 έως 150.000 βαρέλια πετρελαίου, αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία που συνεχίζει απρόσκοπτα τις μεταφορές. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς η Βενεζουέλα θα αποκτήσει πρόσβαση στα έσοδα, καθώς η PDVSA εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένη από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι λογαριασμοί της παραμένουν «παγωμένοι».

Συζητήσεις για δημοπρασίες και μελλοντική χρήση

Αμερικανοί και βενεζουελανικοί αξιωματούχοι συζήτησαν πιθανούς μηχανισμούς πώλησης, μεταξύ των οποίων και τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την προσέλκυση αμερικανών αγοραστών. Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα χορήγησης αδειών σε επιχειρηματικούς εταίρους της PDVSA, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες συμβάσεις προμήθειας.

Στο παρελθόν, τέτοιες άδειες είχαν επιτρέψει σε κοινοπραξίες να αποκτούν πρόσβαση σε πετρέλαιο για διύλιση ή μεταπώληση. Ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για επανέναρξη των παραλαβών.

Τέλος, σύμφωνα με πηγές, Καράκας και Ουάσιγκτον συζήτησαν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο ο Τραμπ να έχει τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος.