Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ ο ίδιος θα επιβλέπει προσωπικά τη διαχείριση των εσόδων από την πώλησή τους.

«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας που υφίσταται κυρώσεις», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

«Το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν τον λαό της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ!», πρόσθεσε.