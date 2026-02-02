Η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025, από 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας και το χαμηλότερο σε 18 χρόνια.

Τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» επιβεβαιώνουν τη σταθερή ανοδική πορεία της μισθωτής απασχόλησης και των αμοιβών το 2025.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπογραμμίζει τα θετικά αποτελέσματα της αγοράς εργασίας, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025.

Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η πλατφόρμα της ΣΤΑΣΥ για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη πρόσληψης 50 τεχνικών ηλεκτρολόγων (ΔΕ) με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι νέοι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε εργασίες συντήρησης του συστήματος ηλεκτροδότησης, σε κυλιόμενο ωράριο και σε οποιοδήποτε σημείο του δικτύου του μετρό και του τραμ απαιτηθεί. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΣΤΑΣΥ.

Καθήκοντα και ωράριο

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε εργασίες που αφορούν τον εξοπλισμό του συστήματος ηλεκτροδότησης της ΣΤΑΣΥ. Η εργασία θα πραγματοποιείται σε κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες) και σε όποιο σημείο του δικτύου ή των εγκαταστάσεων του μετρό ή του τραμ απαιτηθεί.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

να είναι Έλληνες πολίτες,

να διαθέτουν ποινικό μητρώο,

να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα.

Απαραίτητη είναι η κατοχή τίτλου σπουδών τεχνικής κατεύθυνσης (ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος), καθώς και άδεια ηλεκτρολόγου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στη διαδικασία πρόσληψης προηγούνται οι υποψήφιοι με Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, ενώ ακολουθούν όσοι διαθέτουν άδεια Αρχιτεχνίτη ή Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.

Μεταξύ των επιθυμητών προσόντων περιλαμβάνονται η σχετική προϋπηρεσία, η ομαδικότητα, η ευελιξία, η καλή γνώση αγγλικών και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΣΤΑΣΥ στη διεύθυνση https://proslipseis.stasy.gr/

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει σήμερα Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου και λήγει τη Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026.