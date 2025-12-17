Ανανεωμένη εικόνα πρόκειται να αποκτήσει τους επόμενους μήνες ο σταθμός του Μετρό στο Μοναστηράκι, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ. Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση του ιστορικού νεοκλασικού κτιρίου που αποτελεί την είσοδο του σταθμού στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, ξεκινούν οι τεχνικές παρεμβάσεις στην πρόσοψη του κτιρίου, με στόχο τη συντήρηση και την αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Το νεοκλασικό κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο, παρουσιάζει σημαντικό ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της χώρας, καθώς λειτούργησε για πρώτη φορά το 1895. Το 2003 πραγματοποιήθηκαν έργα εκσυγχρονισμού, ενώ τότε εγκαινιάστηκε και ο σταθμός που εξυπηρετεί τη Γραμμή 3 του Μετρό.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συντήρηση και επισκευή των ξύλινων θυρών στις τρεις κύριες όψεις του κτιρίου, οι οποίες έχουν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου. Οι δεκαπέντε συνολικά θύρες εισόδου είναι πανομοιότυπες, με χαρακτηριστικά νεοκλασικής τυπολογίας, όπως ο τοξωτός φεγγίτης και η φυσική ξυλεία κατασκευής τους.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες χρωματισμού σε όλη την πρόσοψη, καθώς και αποκατάσταση των γύψινων ταινιών (μπορντούρες), ώστε να αναδειχθεί η αρχική μορφή του μνημείου.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν βάσει της εγκεκριμένης μελέτης της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό την επίβλεψή της, εξασφαλίζοντας την πιστή τήρηση των προδιαγραφών προστασίας.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 169.850 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ενώ ο ανάδοχος «FTF Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική και Παροχής Υπηρεσιών Εταιρεία» έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου μέσα σε έξι μήνες.

«Την ίδια ώρα, τον ερχόμενο Ιανουάριο η ΣΤΑΣΥ θα έχει στα χέρια της τη μελέτη, που θα αποτυπώσει την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού Μοναστηράκι της Γραμμής 1 (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσει τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία», αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.