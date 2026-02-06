Σημαντική ανάσα για τα δημόσια νοσοκομεία φέρνουν δύο νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, που ανοίγουν τον δρόμο για 2.206 μόνιμες προσλήψεις σε δομές υγείας σε όλη τη χώρα. Οι προκηρύξεις 1Κ/2026 και 2Κ/2026 καλύπτουν δεκάδες ειδικότητες και αφορούν υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, από Υποχρεωτική έως Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, με στόχο την κάλυψη κρίσιμων αναγκών και την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: 510 μόνιμοι σε νοσοκομεία

Η προκήρυξη 1Κ/2026 προβλέπει την πρόσληψη 510 μονίμων υπαλλήλων και απευθύνεται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Μεταξύ των ειδικοτήτων ΠΕ περιλαμβάνονται:

Βιολόγοι, Βιοχημικοί και Χημικοί

Φαρμακοποιοί και Φυσικοθεραπευτές

Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί

Διαιτολόγοι

Πληροφορικής

Μηχανικοί (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί)

Διοικητικού – Νομικών και Οικονομικού

Παράλληλα, προσλαμβάνεται μεγάλος αριθμός προσωπικού ΥΕ, όπως:

Βοηθοί Νοσοκόμων

Τραυματιοφορείς

Μεταφορείς Ασθενών

Προσωπικό Καθαριότητας

Φύλακες και Νυχτοφύλακες

Κλητήρες και Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: 1.696 προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ

Η δεύτερη προκήρυξη, 2Κ/2026, αφορά 1.696 μόνιμες θέσεις και απευθύνεται σε πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Στις ειδικότητες ΤΕ περιλαμβάνονται:

Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Μαιευτικής

Φυσικοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές

Κοινωνικοί Λειτουργοί

Πληροφορικής

Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων

Για τη βαθμίδα ΔΕ ζητούνται, μεταξύ άλλων:

Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων και Φαρμακείων

Πληρώματα Ασθενοφόρων και ΕΚΑΒ

Διοικητικοί υπάλληλοι

Οδηγοί

Τεχνίτες (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί)

Μάγειρες

Τεχνικοί οχημάτων και κτιριακών εγκαταστάσεων

Μαζική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό

