Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στην ΔΥΠΑ από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση ανέργων, δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης και την αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσφέροντας ταυτόχρονα στήριξη στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, οι ωφελούμενοι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, ενώ παράλληλα παρακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών, ως υπάλληλοι γραφείου ή πωλητές. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευέλικτο τρόπο, είτε διά ζώσης είτε μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες, με συνολικό όφελος 1.118 ευρώ τον μήνα ή 13.416 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο. Μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πέντε στάδια: υποβολή αίτησης από την επιχείρηση, υπόδειξη ανέργων από συμβούλους της ΔΥΠΑ, επιλογή υποψηφίου, παράλληλη απασχόληση και κατάρτιση εκτός ωραρίου, καθώς και καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 400 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Έμφαση στη γυναικεία απασχόληση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη του προγράμματος, στις 16 Ιανουαρίου, εργοδότες υπέβαλαν αιτήματα για την πρόσληψη 4.200 γυναικών, καλύπτοντας σχεδόν το 40% του συνολικού στόχου.

Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ, με προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ. Από τις θέσεις αυτές, οι 5.000 αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, δίνοντας ευελιξία σε γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης κατόπιν αίτησης. Για γυναίκες εγγεγραμμένες έως 12 μήνες στο μητρώο της ΔΥΠΑ καλύπτεται το 70% του μηνιαίου κόστους, με ανώτατο όριο 879,20 ευρώ. Για μακροχρόνια άνεργες και μητέρες ανήλικων τέκνων, η κάλυψη φθάνει το 80%, έως 1.004,80 ευρώ μηνιαίως. Στη μερική απασχόληση η επιχορήγηση ανέρχεται επίσης στο 80%, με όριο τα 680 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Η επιχορήγηση καλύπτει το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων εισφορών και επιδομάτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και συγκεκριμένα ΕΔΩ για τις επιχειρήσεις και ΕΔΩ για τους ωφελούμενους.