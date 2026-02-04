Από 5 έως 20 Φεβρουαρίου 2026 υποβάλλονται αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ελιά-Ελαιοκομία», διάρκειας 295 ωρών, αφορά την εκπαίδευση σε καλλιέργεια, μεταποίηση, τυποποίηση και προώθηση προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας.

Η υλοποίηση θα γίνει από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων, με σχεδιασμό σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς.

Από αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Η δράση θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ, το οποίο θα αναλάβει την οργάνωση και την εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας, το πρόγραμμα με τίτλο «Ελιά-Ελαιοκομία», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την καλλιέργεια, τη μεταποίηση, την τυποποίηση και την εμπορική προώθηση προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν επίσης για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα εκπαιδευτούν σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και απευθύνεται σε 15 ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκους του Δήμου Πάργας ή όμορων δήμων του νομού Πρέβεζας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.

Οικονομική ενίσχυση και παροχές

Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Παράλληλα, θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά ή διά ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ (Email: kdvm.ioannina@dypa.gov.gr, Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Τηλέφωνο: 26510 48063).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των αιτήσεων και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την οριστική επιλογή τους και τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr.