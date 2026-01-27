Από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026 θα υποβάλλονται αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης «Μελισσοκομία–Β’ Κύκλος», που υλοποιεί το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αύριο, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που θα υλοποιήσει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς.

Το πρόγραμμα «Μελισσοκομία – Β’ Κύκλος», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην εκπαίδευση ανέργων ώστε να μπορούν να εκτρέφουν και να διαχειρίζονται μελίσσια, να παράγουν ποιοτικά μελισσοκομικά προϊόντα και να κατανοούν τη σημασία της τυποποίησης.

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα βασικά μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, τους τρόπους προώθησης του προϊόντος στην αγορά, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ύστερα από αίτημα του Δήμου Πάργας και αφορά 15 ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατοίκους του Δήμου Πάργας ή γειτονικών δήμων του νομού Πρέβεζας.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου στον Δήμο Πάργας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης, ενώ θα έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως στο ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων (kdvm.ioannina@dypa.gov.gr, 3ο χλμ. Ιωαννίνων–Αθηνών, Ιωάννινα, ΤΚ 45500, τηλ. 2651048063).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των αιτήσεων και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail για την οριστική ένταξή τους, καθώς και για τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης των θεματικών ενοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα λάβουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.