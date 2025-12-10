Σε πληρωμή ύψους 28,78 εκατ. ευρώ προς 15.309 δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων.

Πιο αναλυτικά, στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία του 2024 καταβλήθηκαν 23,63 εκατ. ευρώ σε 15.162 δικαιούχοι, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πληρωμών δόθηκαν 5,15 εκατ. ευρώ σε 147 δικαιούχους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Πληρωμών, τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους)

Συνολικά αυτήν την εβδομάδα στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.