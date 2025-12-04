Για την υπόθεση της πολυτελούς Ferrari, τα κέρδη από τζόκερ και τις τραπεζικές καταθέσεις του μίλησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που ερευνά τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις, ο παραγωγός Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της επίσης παραγωγού Πόπης Σεμερτζίδου.

Ο κ. Μαγειρίας εξήγησε ότι η αγορά του αυτοκινήτου έγινε με χρήματα από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου των γονιών του, στην περιοχή όπου δημιουργείται ο νέος λιμένας Ηγουμενίτσας. Όπως είπε, «δεν μπορούμε να θάβουμε μία οικογένεια, να ρίχνουμε λασπολογία και παραπληροφόρηση επειδή είμαστε κτηνοτρόφοι», επισημαίνοντας ότι έχει δεχθεί πολλαπλούς ελέγχους από το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία και τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαίωσαν τη νομιμότητα των δηλώσεών του.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μάκη Λαζαρίδη, ανέφερε ότι οι επιδοτήσεις που έλαβε την εξαετία 2019-2025 ανήλθαν σε 593.000 ευρώ. Για τα κέρδη του από λαχεία και τζόκερ, σημείωσε πως δεν πρόκειται για «6.000 φορές», όπως έχει ειπωθεί, αλλά για περίπου 25.000 ευρώ συνολικά, από 7-8 δελτία, κυρίως τζόκερ, από το 2019 έως σήμερα. Προγενέστερα, όπως είπε, είχε μικρότερα κέρδη, της τάξης των 300 έως 5.000 ευρώ.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν έτυχε προνομιακής μεταχείρισης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της σχέσης του με στέλεχος της ΝΔ, ο κ. Μαγειρίας απάντησε αρνητικά. Όπως υπογράμμισε, έχει υποβληθεί σε επτά ελέγχους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διακυβέρνησης και «ποτέ δεν είχα κανένα πειθαρχικό πρόβλημα».

Ο παραγωγός αποκάλυψε ότι, λόγω της παραπληροφόρησης, ζήτησε ο ίδιος έλεγχο από την εφορία Τρικάλων. Για τη δέσμευση των λογαριασμών του, τόνισε ότι πρόκειται για λυπηρή εξέλιξη, αποδίδοντάς την στην πίεση των μέσων ενημέρωσης, τα οποία, όπως είπε, «βγάζουν ψευδείς ειδήσεις». Υποστήριξε ότι το πόρισμα του εισαγγελέα ήταν βιαστικό και έχει ήδη προσφύγει κατά αυτού, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιήθηκαν για μη επιτρεπτούς σκοπούς.

Απαντώντας τέλος στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για τις «δυσθεώρητες καταθέσεις» του, ο κ. Μαγειρίας εξήγησε ότι προέρχονται από τις οικονομικές δυνατότητες του πατέρα του και τις αποζημιώσεις της μητέρας του. Όπως ανέφερε, «όταν δουλεύει ένας κτηνοτρόφος, είναι σκλάβος και δεν έχει εισοδήματα; Δεν βγάζει κέρδη;». Τόνισε, ότι όλα τα ποσά είναι δηλωμένα και νόμιμα, προερχόμενα από δωρεές και αποζημιώσεις που καταχωρήθηκαν στην εφορία ήδη από το 2004 και το 2008. Κατέληξε ζητώντας να μη γίνεται η υπόθεσή του αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.