Για τα λάθη της κυβέρνησης, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά μίλησε το πρωί στο MEGA η Ντόρα Μπακογιάννη.

«O κόσμος είναι κουρασμένος, βγαίνουμε από μία δεκαετή τεράστια ταλαιπωρία. Περιμένει να δει όλες τις αλλαγές πολύ γρήγορα. Θα το ήθελε πιο αποτελεσματικά. Θαύματα δε γίνονται» σημείωσε η κ. Μπακογιάννη. Πρόσθεσε ότι «έχουμε φτάσει σε ένα 22% βελτίωση του εισοδήματος – βγάζοντας το θέμα της ακρίβειας – αλλά ο κόσμος θέλει να δει περισσότερα, και νομίζω θα τα δει τα περισσότερα».

Αναφερόμενη στις συλλογικές συμβάσεις, χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση της Νίκης Κεραμέως να τις επαναφέρει στο τραπέζι. «Είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι μια μεγάλη της επιτυχία, πήρε 8 μήνες να συμφωνήσουν οι εταίροι» σημείωσε.

Παραδοχή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μας και το “πληρώνουμε” τώρα και μπορεί να το πληρώσουμε και στην κάλπη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τον Κωστή Χατζηδάκη να επανέλθει η τάξη. «Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια να φέρει ο κ. Χατζηδάκης τα πράγματα σε μία σειρά, να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον «Φραπέ» και τη φερόμενη κουμπαριά με τον Ξυλούρη, σημείωσε: «Υπάρχει κουμπαριά. Ο πατέρας μου είχε παντρέψει κάποιον ξάδερφο ή αδερφό. Στην Κρήτη αποκαλούμε ο ένας τον άλλο σύντεκνο κτλ., αλλά να φτάνει τώρα ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κουμπάρος με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι τρέλα και πόσω μάλλον από έναν Κρητικό».

«Ο Τσίπρας φαίνεται να θέλει να καλύψει το κενό»

Αναφερόμενη στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τη συζήτηση περί νέου κόμματος, η κ. Μπακογιάννη είπε: «Φαίνεται να θέλει να καλύψει το “κενό” ο κ. Τσίπρας. Αυτό θα φανεί. Άλλο θέλω, άλλο μπορώ και άλλο τελικώς γίνεται».

Υποστήριξε ότι γνωρίζει καλά τις εσωκομματικές τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και εκτίμησε πως ο πρώην πρωθυπουργός θα επιδιώξει να δημιουργήσει ένα αρχηγικό κόμμα, διεκδικώντας τον χώρο της Κεντροαριστεράς και προσπαθώντας να προσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ και το κέντρο.

«Τα ακούω βερεσέ και αλαζονικά όσα ακούγονται που λένε ότι “δεν θα μας αγγίξει” κτλ. Ο Τσίπρας έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος, αυτό της διακυβέρνησής του και της πορείας του. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό ότι ενώ τα έκανε όπως τα έκανε – με το δημοψήφισμα που θεωρώ ότι ήταν ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στη Μεταπολίτευση – μπορεί να το ξεχάσει» τόνισε.

Πρόσθεσε πως «δεν ξέρω αν είναι rebranding. Το “τι έγινε” δεν μπορεί να αλλάξει, το “τι θα κάνεις” παίζει ρόλο και δη όταν είναι αξιόπιστο. Είναι πιθανό να τον δω αντίπαλο του Μητσοτάκη. Δεν βλέπω πιθανό να κερδίζει από τον Κ. Μητσοτάκη ο κ. Τσίπρας».

«Έχει χάσει από τον κ. Μητσοτάκη όλες τις φορές και άμα είναι θα ξαναχάσει, γιατί ο ένας έχει τηρήσει τον λόγο του, και ο άλλος διεμήνυε για το “ένα νόμο και ένα άρθρο” και το δημοψήφισμα του “όχι-ναι”» πρόσθεσε. Παράλληλα αναγνώρισε ότι «προέκυψαν υποθέσεις όπως υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελπίζουμε να μην προκύψουν άλλα».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε πως «είναι δύσκολο να “κόψει” ο κ. Σαμαράς από τη ΝΔ ψήφους. Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Τα κόμματα γίνονται για να δώσουν μια προοπτική στον κόσμο, δεν γίνονται από γινάτι».

Το βιβλίο της Μπακογιάννη το Πάσχα

Η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλυψε ότι το βιβλίο της θα κυκλοφορήσει το Πάσχα. «Δεν θα κάνω κανένα κόμμα. Θα είναι ένα βιβλίο που θα παρουσιάζει την περίοδο της Ελλάδος από τη Δικτατορία μέχρι σήμερα, όπως την έζησα εγώ» είπε.

«Το βιβλίο θα είναι τα δικά μου βιώματα, απόψεις με πολλές αποτυχίες και επιτυχίες» πρόσθεσε, εξηγώντας ότι κάθε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας την άγγιξε προσωπικά, από την εξορία μέχρι την τρομοκρατία.

Για την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά

Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική και τα ενεργειακά, η κ. Μπακογιάννη τόνισε: «Ήταν μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Μέσα σε μία εβδομάδα παρουσιάστηκε μία συνολική πολιτική που επιτρέπει στην Ελλάδα να μπει στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη».

Για την Τουρκία σημείωσε ότι «ενοχλείται αλλά μέχρι εκεί». «Δεν νομίζω ότι έχει περιθώρια να αντιδράσει διαφορετικά. Η Τουρκία έχει δικά της προβλήματα, και εσωτερικά και γεωπολιτικά, γιατί έχει πλακώσει πολύ τον “τραχανά”» ανέφερε.

«Έχει μεγάλο άγχος για το τι συμβαίνει στη Συρία και έχει επιδεινώσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο πιο ισχυρός παίκτης στην περιοχή και εμποδίζει πολλά στην Τουρκία, π.χ. να στείλει στρατό στη Γάζα» πρόσθεσε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι εύθραυστη και μεταβαλλόμενη. «Η Ελλάδα παρακολουθεί και παρεμβαίνει από μία θέση ειλικρινούς διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, χαίρει σεβασμού και αποδοχής από όλους τους “παίκτες”». Για την Ουκρανία, σημείωσε ότι «το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί η ειρήνη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει συμφιλίωση Ουκρανίας και Ρωσίας, με τη Ρωσία σε λογικές αποδεκτές από την Ευρώπη».