Εκδήλωση με θέμα «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές», την οποία οργάνωσε το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με ομιλητές την πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Ντόρα Μπακογιάννη και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης την περίοδο 2013-2015, Ευάγγελο Βενιζέλο.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε στην αρχή της τοποθέτησής της ότι «σήμερα, δεν ισχύουν ισορροπίες Δύσης – Ανατολής, δεν ισχύει η αμυντική στρατηγική της Ευρώπης όπως την γνωρίζαμε, δεν ισχύουν οι κανόνες του παιχνιδιού, γιατί όσο περίεργο και αν είναι, υπήρχαν κάποιοι κανόνες σε αυτό το παιχνίδι της άσκησης πολιτικής, αλλά σήμερα αυτοί οι κανόνες δεν υπάρχουν πια και έχουμε πλέον να κάνουμε με νέα δεδομένα». «Στην καινούργια πραγματικότητα» συνέχισε, «όπου συντελούνται τεκτονικές αλλαγές, η Ελλάδα πρέπει να έχει μία πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, διότι επειδή ακριβώς αλλάζουν τα πράγματα, χρειάζεται μία ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν, δηλαδή προσαρμογή και γρήγορες αποφάσεις».

«Στην Ελλάδα», υπογράμμισε, «όπως και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης ζούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ βαρύ πολιτικό και τοξικό κλίμα, το οποίο είναι πολύ βαρύ στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής». Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο, «αν ένα πράγμα απαιτεί μία επιτυχημένη εξωτερική πολιτική είναι η ενότητα, δηλαδή ενότητα και από τα τρία κόμματα που κάποτε κυβέρνησαν». Αναφερόμενη στον ελληνοτουρκικό διάλογο, είπε ότι «οφείλουμε να δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το πώς μπορεί να γίνει και πάνω σε ποια βάση»

«Και εδώ», όπως επεσήμανε, «έρχεται η πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ήταν μία πρόταση που είχε κατατεθεί και παλαιότερα, αλλά η Ελλάδα παλαιότερα ήταν πολύ επιφυλακτική». «Με τα νέα δεδομένα», σημείωσε, «ο πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει το 5Χ5, δηλαδή πέντε χώρες στην Μεσόγειο, ένας διάλογος». «Αυτή», όπως υπογράμμισε, «είναι μία συζήτηση προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία έπρεπε να ανοίξει και άνοιξε».

«Πιστεύω», συνέχισε η Ντόρα Μπακογιάννη, «ότι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας πρέπει να ασκείται με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, την οποία πρέπει όλα τα σοβαρά πολιτικά κόμματα να την επιδιώξουν» και συμπλήρωσε: «Η χώρα μας είναι πάρα πολύ μικρή για να μας επιτρέπεται η πολυτέλεια του τσακωμού πάνω σε θέματα που ουσιαστικά συμφωνούμε. Οι στόχοι όλων μας είναι κοινοί και κανενός ο πατριωτισμός δεν αμφισβητείται. Ασχέτως των διαφωνιών που μπορεί να έχουμε και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει να έχει την ευθύνη της άσκησης της πολιτικής, επαναλαμβάνω την πρόταση που έχω καταθέσει. Το Συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών δεν μπορεί να λειτουργήσει και για αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τραπέζι, στο οποίο θα κληθούν όλοι οι τέως εκλεγμένοι πρωθυπουργοί της χώρας και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπου σε αυτό το τραπέζι θα καθίσουν μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα μέσα στην παράταξή μας αυτή την στιγμή, διότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι ακόμα εντός πλαισίου». «Αλλά οι ευρύτερες αντιδράσεις», όπως πρόσθεσε, «είναι αντιδράσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν».

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός Εξωτερικών και ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι «ο κόσμος έχει γίνει επισφαλής, τα στερεότυπά μας, τα αυτονόητά μας και οι βεβαιότητές μας έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση, αφού το σημείο τομής είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή η εκλογή του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών». Όπως πρόσθεσε, «πρέπει να επανεξετάσουμε τα πάντα ξεκινώντας από την Δύση, διότι ως ιστορικό υποκείμενο, ως πολιτιστικό φαινόμενο, ως αξιακή επικράτεια και ως στρατηγική επιλογή δεν είναι καθόλου αυτονόητο».

Συνεχίζοντας να μιλά για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι «δεν ενεργεί αυτομάτως και αυτονοήτως ως ο ηγέτης της Δύσης , αλλά ως ηγέτης των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι έτοιμος να αναδειχθεί στην ηγεσία της Δύσης, αν τα υπόλοιπα μέρη της Δύσης αποδεχθούν τους όρους του». Σχετικά με την Ευρώπη, σημείωσε ότι «βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τεράστια διλήμματα, δηλαδή αν μπορεί να αναλάβει το βάρος της ασφάλειάς της, ενώ ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ πρέπει να επανεξετάσει την ταυτότητά του».

Όσον αφορά στην στάση της Ελλάδας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι «πρέπει να επανεξετάσουμε όλη μας την στρατηγική, η οποία βασιζόταν σε μία πολύ απλή λογική, ότι ακόμα και αν έχεις μία στιγμή έντασης, ένα επεισόδιο, θα παρέμβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα έχεις μία διπλωματική διαδικασία». Όμως, όπως τόνισε, «αυτά τώρα δεν είναι δεδομένα» και συνέχισε:

«Δεν μπορείς να ασκήσεις εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας και δεν μπορείς να έχεις εθνική στρατηγική χωρίς ένα καλλιεργημένο και θεμελιωμένο εσωτερικό μέτωπο. Αυτό δεν υπάρχει στην χώρα μας και δεν υπάρχει στην χώρα μας παρότι έχουμε ζήσει 50 χρόνια μέσα στην συναίνεση της μεταπολίτευσης, η οποία διαμορφώθηκε στην πράξη. Τα κόμματα που κυβέρνησαν διαμόρφωσαν μία ενιαία στρατηγική με ελάχιστες παρεκκλίσεις. Και τις θεμελιωτικές κινήσεις τις είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης».

«Άρα λοιπόν», όπως επεσήμανε, «αν δεν διαμορφώσουμε στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαλόγου και συναίνεσης δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τους χειρισμούς που απαιτούνται, ενώ το περιβάλλον γύρω μας είναι καινοφανές απειλητικό και εν δυνάμει επικίνδυνο».

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης, απηύθυναν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Χρήστος Μπούρας και ο πρόεδρος του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών, Σταύρος Κουμπιάς.