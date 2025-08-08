Η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε τα θερμότερα συλλυπητήριά της στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, μετά την απώλεια της κόρης του. Σε μια στιγμή μεγάλης προσωπικής τραγωδίας, η κα Μπακογιάννη τόνισε πως δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο, στέλνοντας τις σκέψεις και τις προσευχές της στους οικείους τους.

H δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη:

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους».