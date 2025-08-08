Σοκ και θλίψη στο πανελλήνιο για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που πέθανε το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Συλλυπητήρια δήλωση Κυρ. Μητσοτάκη

“Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους” ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: “Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…”.

Συλλυπητήρια δήλωση Παύλου Μαρινάκη

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Συλλυπητήρια ανάρτηση του Ν. Ανδρουλάκη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήρια ανάρτηση Σ. Φάμελλου για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του», συμπληρώνει.

Λένα Σαμαρά: Ποιο ήταν το κορίτσι που όλοι αγαπούσαν

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα. Και όσοι την γώριζαν, είχαν μόνο τα καλύτερα λόγια να πουν για τον λαμπερό χαρακτήρα της, την παιδεία και τους τρόπους της.

Απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ίσως ήταν στο πλευρό του πατέρα της.

Η Λένα Σαμαρά ήταν εκεί όταν ο πατέρας της, τον Ιανουάριο του 2009, επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Πολιτισμού. Πολλοί την θυμούνται συγκινημένη, να προσπαθεί να καταπνίξει τα χαμόγελα χαράς, τη βραδιά που ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Στεκόταν με το πλήθος, έξω από τα γραφεία στη Ρηγίλλης.

Είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου, η 34χρονη Λένα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις και για αυτό μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, ο γιατρός ζήτησε να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος. Καθώς λαμβανόταν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή.

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Οι γονείς της ήταν κοντά της. Είχε φύγει.