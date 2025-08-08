Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.

Και όσοι την γώριζαν, είχαν μόνο τα καλύτερα λόγια να πουν για τον λαμπερό χαρακτήρα της, την παιδεία και τους τρόπους της.

Απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, οι περισσότερες ίσως ήταν στο πλευρό του πατέρα της.

Η Λένα Σαμαρά ήταν εκεί όταν ο πατέρας της, τον Ιανουάριο του 2009, επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Πολιτισμού.

Πολλοί την θυμούνται συγκινημένη, να προσπαθεί να καταπνίξει τα χαμόγελα χαράς, τη βραδιά που ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Στεκόταν με το πλήθος, έξω από τα γραφεία στη Ρηγίλλης.

Είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.

και είχε αδυναμία στο τένις.

Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου, η 34χρονη Λένα εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί συνέστησαν νευρολογικές εξετάσεις και για αυτό μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Εκεί έγινε καρδιολογικός έλεγχος, ο γιατρός ζήτησε να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος. Καθώς λαμβανόταν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα- υπέστη ανακοπή.

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

Οι γονείς της ήταν κοντά της. Είχε φύγει.