Την βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό της κόρης του προκατόχου του στη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε με ανάρτηση του στα social media ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός έγραψε:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».