Η στήλη είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι θα πέσουν λυτοί και δεμένοι στον Κώστα Καραμανλή για να τον πείσουν να πάει στο συνέδριο της ΝΔ. Το είχε επιβεβαιώσει, άλλωστε, η ίδια η Ντόρα Μπακογιάννη που είπε προ ημερών ότι «θα κάνουμε προσπάθεια για να είναι παρών». Και το έκανε πράξη. Τον επισκέφθηκε χθες στο γραφείο του για να τον πείσει να παρευρεθεί στην έναρξη, στις 15 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, παρότι οι σχέσεις τους είναι άριστες, δεν κατάφερε να του αλλάξει γνώμη. Επί τη ευκαιρία, του παρέδωσε και σημειώσεις για όσα ετοιμάζεται να συμπεριλάβει στο βιβλίο της, ιδίως για τη νατοϊκή σύνοδο στο Βουκουρέστι το 2008 και την απειλή βέτο για τα Σκόπια. Και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ, προτίθεται κι αυτός να επισκεφθεί τον Καραμανλή για να του δώσει και τυπικά την πρόσκλησή του. Καμία άλλη κίνηση παρασκηνιακή δεν έχει γίνει από την πλευρά του, με διαβεβαιώνουν.

Ο πονοκέφαλος των επιτροπών

Στους διαδρόμους του Μαξίμου και στα πηγαδάκια της Βουλής συζητιέται το τάιμινγκ δύο κρίσιμων κοινοβουλευτικών διαδικασιών, σε σχέση και με το συνέδριο της ΝΔ. Αναφέρομαι στις συζητήσεις και ψηφοφορίες για τα αιτήματα σύστασης Προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και Εξεταστικής για τις υποκλοπές. Για την Εξεταστική ο Κανονισμός της Βουλής δεν βάζει αυστηρό χρονικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό της συζήτησής της. Ετσι, στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουν πέσει στο τραπέζι δύο διαμετρικά αντίθετες γραμμές. Η πρώτη εισηγείται το «τρενάρισμα» προκειμένου η συζήτηση να μην πέσει πάνω στο συνέδριο της ΝΔ.

Ο φόβος όσων το προτείνουν; Μήπως μια τυχόν απόρριψη του αιτήματος ανοίξει την όρεξη στο ΠΑΣΟΚ και την αριστερή αντιπολίτευση για κατάθεση πρότασης μομφής. Η δεύτερη γραμμή, (η οποία φαίνεται να κυριαρχεί), λέει το ακριβώς αντίθετο: «Μην αφήνετε το θέμα των υποκλοπών να σέρνεται». Οι θιασώτες αυτής της άποψης εκτιμούν ότι αν τελικά κατατεθεί πρόταση μομφής τις ημέρες του γαλάζιου συνεδρίου, αυτό μόνο κακό δεν θα κάνει αλλά θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για το κόμμα. Σε ό,τι αφορά την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα περιθώρια είναι πιο στενά. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, το αίτημα πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη εντός 15 ημερών από την κατάθεσή του. Κοινοβουλευτική πηγή μού σφύριξε πως δεν έχει «κλειδώσει» η ημερομηνία, αλλά συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες η Δευτέρα 18 Μαΐου, μετά το τέλος της κομματικής μάζωξης.

Αβροφροσύνες

Η χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ευρωβουλή δεν πέρασε ασχολίαστη. Ο πρόεδρος του Eurogroup και οι ευρωβουλευτές είχαν μια ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση. Μετά την ομιλία του έλληνα υπουργού Οικονομικών, ο τσέχος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Λούντεκ Νίντερμαγερ, χαρακτήρισε την τοποθέτηση Πιερρακάκη ως την «καλύτερη ομιλία που έχουμε ακούσει εδώ». Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε το κομπλιμέντο του Σοσιαλιστή Νίκου Παπανδρέου. «Εξαιρετική παρουσίαση, νομίζω κάνει τους Ελληνες περήφανους», σχολίασε, σε μια κίνηση υψηλής αβροφροσύνης.

«Σκληρό πετσί»

Ανοιχτή πόρτα για συζήτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών άφησε ο Νίκος Δένδιας, με έναν αστερίσκο… Μιλώντας στο περιθώριο της αμυντικής έκθεσης DEFEA, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας σχολίασε αστειευόμενος ότι «αδιάλλακτο, καμιά φορά, ο μόνος που με λέει είναι η γυναίκα μου». Για να προσθέσει ότι «υπάρχει παράθυρο, και πόρτα, και δρόμος για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί οτιδήποτε από την Τουρκία. Εάν η Τουρκία επιλέξει ειλικρινώς πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα και με αμοιβαία οφέλη και για εμάς και για την Τουρκία». Διευκρίνισε, βέβαια, πως αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν διατυπώνονται απειλές του τύπου «θα έρθουμε σε ένα βράδυ». Παρέπεμψε δε σε μια ρήση του προέδρου των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας προς κάθε κατεύθυνση: «Να προσέχουν οι εχθροί, αν μας δαγκώσουν, έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα».

Ενοχλημένος Ερντογάν

Εν τω μεταξύ, μιλώντας χθες μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η καθυστέρηση της ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην ΕΕ οφείλεται σε πολιτικές προκαταλήψεις, εκπορευόμενες από την Ελλάδα και την Κύπρο, και όχι σε τεχνικά κριτήρια, αναδεικνύοντας το Κυπριακό ως το κύριο «αγκάθι». Το μήνυμα του Ερντογάν προς τις Βρυξέλλες ήταν ότι ο γεωπολιτικός χάρτης έχει πλέον αλλάξει. Και μια ΕΕ χωρίς την Τουρκία είναι αδύνατον να εξελιχθεί σε κέντρο διεθνούς ισχύος.