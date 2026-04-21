Με αφορμή τη συμπλήρωση 59 ετών από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών δημοσίευσε φωτογραφία από τη σύλληψη του πατέρα της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την ημέρα του πραξικοπήματος. Στην εικόνα φαίνεται μια σπασμένη πόρτα από τον χώρο όπου βρισκόταν ο αείμνηστος πρώην πρωθυπουργός, με τη λεζάντα «Ξημέρωμα 21ης Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης».

Στο μήνυμά της, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογραμμίζει ότι «η σπασμένη πόρτα δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο, είναι σύμβολο μιας εποχής που η δημοκρατία βιάστηκε και οι ελευθερίες καταπατήθηκαν». Με αυτόν τον τρόπο, συνδέει τη φωτογραφία με τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της προστασίας των δημοκρατικών θεσμών.

Όπως σημειώνει, πρόκειται για μια στιγμή από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και τη σύλληψη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, «που θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ελευθερία». Παράλληλα, τονίζει ότι «σήμερα η μνήμη γίνεται ευθύνη, να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στη δημοκρατία να σπάσει».