Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου από την περιοχή Δαφνές Ηρακλείου στην Κρήτη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην οικογένειά της.

Για την εξαφάνισή της εκδόθηκε Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν αιτήματος των οικείων της, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο.

Έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, φέρεται να έφυγε από το σπίτι της τις πρωινές ώρες της Κυριακής με το αυτοκίνητό της και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλε μήνυμα στον γιο της ότι θα επικοινωνήσει μαζί του αργότερα, κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Η απουσία της και οι συνεχείς αναπάντητες κλήσεις προκάλεσαν έντονη ανησυχία στην οικογένεια, με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος γιος της, ηλικίας 21 ετών, να δηλώσει την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το τελευταίο στίγμα και οι έρευνες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή Αφέντης Χριστός, περιοχή που καλύπτει μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Οι Αρχές αναζητούν και το όχημά της, ένα λευκό Honda HR-V 2001, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες να κινείται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, μία ημέρα μετά την εξαφάνιση, η 43χρονη επρόκειτο να παραστεί σε δικαστήριο στο Ηράκλειο για σοβαρή προσωπική υπόθεση, ως παθούσα.

Τα χαρακτηριστικά της 43χρονης

Σύμφωνα με το Missing Alert που εξέδωσε το Το Χαμόγελο του Παιδιού, η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρα ρούχα.

«Δεν είχε δείξει πρόθεση να βλάψει τον εαυτό της»

Όπως ανέφερε σε εκπομπή του Star ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, η γυναίκα είχε ενημερώσει ότι θα έβγαινε μια βόλτα με το αυτοκίνητό της και θα επέστρεφε, όπως συνήθιζε.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, δεν είχε δείξει σημάδια ανησυχίας ή πρόθεση να βλάψει τον εαυτό της, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα είχε αντιμετωπίσει προσωπικές δυσκολίες.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες (1017) ή με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.