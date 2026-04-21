Η βροχή διαττόντων Λυρίδες επιστρέφει τον Απρίλιο, φωτίζοντας τον ανοιξιάτικο ουρανό με το εντυπωσιακό της θέαμα. Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες γνωστές βροχές μετεωριτών, που σύμφωνα με τη NASA συναρπάζει τους παρατηρητές του ουρανού εδώ και περισσότερο από 2.700 χρόνια. Οι Λυρίδες ξεχωρίζουν για τους λαμπρούς και γρήγορους μετεωρίτες τους, ενώ δεν λείπουν και οι εντυπωσιακές «πύρινες μπάλες».

Κατά τη διάρκεια τέτοιων φαινομένων, τη Γη διασχίζουν σμήνη από σωματίδια που έχουν αποκολληθεί από κομήτες ή αστεροειδείς, καθώς κινείται γύρω από τον Ήλιο. Όταν τα μικροσκοπικά αυτά κομμάτια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, καίγονται και δημιουργούν τις φωτεινές γραμμές που αποκαλούμε «πεφταστέρια». Οι Λυρίδες προέρχονται από τον κομήτη C/1861 G1 Thatcher, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1861.

Ανάλογα με τη χρονιά, οι Λυρίδες μπορεί να προσφέρουν θεαματικά περάσματα, με έως και 100 μετεωρίτες την ώρα. Συνήθως, ωστόσο, ο ρυθμός τους είναι πιο μικρός, γύρω στους 18 μετεωρίτες ανά ώρα.

Το φαινόμενο ξεκινά στα μέσα Απριλίου και διαρκεί έως το τέλος του μήνα, με την κορύφωσή του να σημειώνεται τη νύχτα της 21ης προς 22 Απριλίου. Αν και δεν συγκαταλέγεται στις πιο έντονες «βροχές» της χρονιάς, οι Λυρίδες διατηρούν μια ξεχωριστή θέση στην αστρονομία, τόσο λόγω της ιστορικής τους σημασίας όσο και λόγω της ιδιαιτερότητας των μετεώρων που παράγουν.

Για να απολαύσετε καλύτερα τη βροχή των Λυρίδων, επιλέξτε μια σκοτεινή και ασφαλή τοποθεσία, μακριά από τα φώτα της πόλης. Αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για περίπου 30 λεπτά, ξαπλώστε με τα πόδια στραμμένα προς την ανατολή, κοιτάξτε ψηλά και απολαύστε το μαγευτικό θέαμα του ουρανού.