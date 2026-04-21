Ένας νέος μακρύλαιμος δεινόσαυρος που ανακαλύφθηκε στη νότια Αργεντινή ρίχνει φως στην εξέλιξη των γιγάντιων φυτοφάγων σε αρχαίες ηπείρους. Το είδος, που ονομάστηκε Bicharracosaurus dionidei, παρουσιάζει έναν εντυπωσιακό συνδυασμό χαρακτηριστικών από διαφορετικές οικογένειες δεινοσαύρων — στοιχείο που το καθιστά μοναδικό στα παλαιοντολογικά χρονικά.

Το απολίθωμα βρέθηκε στην επαρχία Τσουμπούτ και χρονολογείται πριν από περίπου 155 εκατομμύρια χρόνια, στην Ύστερη Ιουρασική περίοδο. Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερους από 30 σπονδύλους, πλευρά και τμήμα της λεκάνης, που ανήκαν σε ένα ενήλικο ζώο μήκους περίπου 20 μέτρων — όχι τον μεγαλύτερο σαυρόποδο, αλλά σίγουρα έναν εντυπωσιακό γίγαντα.

Δεινόσαυροι όπως ο Diplodocus και ο Brachiosaurus θεωρούνται κλασικά παραδείγματα των μακρύλαιμων τιτάνων. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες γνώσεις των επιστημόνων για αυτούς προέρχονται από απολιθώματα που έχουν βρεθεί στη Βόρεια Αμερική και σε άλλες βόρειες περιοχές.

Ένα παράξενο μείγμα χαρακτηριστικών

Αυτό που τράβηξε την προσοχή των ερευνητών ήταν η ανατομία του Bicharracosaurus dionidei. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PeerJ, ορισμένα οστά μοιάζουν έντονα με εκείνα του Giraffatitan, ενός βραχιόσαυρου από την Τανζανία, δείχνοντας συγγένεια με αυτόν τον κλάδο των σαυροπόδων.

Ωστόσο, άλλα τμήματα της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα οι ραχιαίοι σπόνδυλοι, θυμίζουν περισσότερο τον Diplodocus και τους συγγενείς του από τη Βόρεια Αμερική. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών σε ένα μόνο είδος καθιστά την ταξινόμησή του ιδιαίτερα δύσκολη.

Όπως εξηγεί η Alexandra Reutter από το LMU του Μονάχου, που ηγήθηκε της έρευνας, η ανάλυση τοποθετεί τον δεινόσαυρο αυτό στην ομάδα των Brachiosauridae.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη αναγνώριση βραχιοσαυρίδη από την Ιουρασική περίοδο στη Νότια Αμερική.

Η Παταγονία ως παλαιοντολογικός θησαυρός

Το απολίθωμα προέρχεται από τον σχηματισμό Cañadón Calcáreo στην Παταγονία — μια περιοχή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παλαιοντολογία. Ο Oliver Rauhut από τις Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές Φυσικής Ιστορίας σημείωσε ότι τα ευρήματα της περιοχής βοηθούν τους επιστήμονες να συγκρίνουν δεινόσαυρους από διαφορετικές ηπείρους.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα απολιθώματα από το νότιο ημισφαίριο ήταν ελάχιστα, με την Τανζανία να αποτελεί μία από τις λίγες γνωστές τοποθεσίες. Όπως εξήγησε ο Rauhut, τα νέα αυτά στοιχεία βοηθούν τους επιστήμονες να ανασυνθέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο τα σαυρόποδα εξαπλώθηκαν ανά τον κόσμο.

Μια ανακάλυψη που ξεκίνησε από έναν βοσκό

Τα πρώτα απομεινάρια του Bicharracosaurus dionidei ανακαλύφθηκαν από έναν τοπικό βοσκό, τον Dionide Mesa, ο οποίος εντόπισε τα οστά του γιγάντιου αυτού ζώου στην ιδιοκτησία του στην Παταγονία. Το όνομα του είδους, dionidei, δόθηκε προς τιμήν του, ενώ η λέξη bicharraco — ισπανική καθομιλουμένη για «τεράστιο ζώο» — αποδείχθηκε ιδιαίτερα ταιριαστή για τον νέο αυτόν δεινόσαυρο.