Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός στη σημερινή (21.04.2026) συνέντευξή του στο δίκτυο CNBC, αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά και στην κατάσχεση πλοίου που φέρεται να συνδέεται με την Κίνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει πολύς χρόνος». Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι το Πεκίνο βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει τα αποθέματα των όπλων του.

Οι Ιρανοί, όπως είπε, «πιθανώς έχουν αναπληρώσει λίγο τα αποθέματά τους» από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ «κατάσχεσαν χθες ένα πλοίο που μετέφερε κάποια πράγματα, κάτι που δεν ήταν πολύ καλό, ίσως ένα δώρο από την Κίνα, δεν ξέρω».

Αναφερόμενος στο υπό ιρανική σημαία πλοίο «Touska», που κατασχέθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Τσαμπαχάρ, ο Τραμπ σημείωσε: «Ξαφνιάστηκα λίγο. Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ), αλλά δεν είναι τίποτε σοβαρό, έτσι είναι σε καιρό πολέμου».

Κατάσχεση του πλοίου Touska

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Touska», που συνελήφθη την Κυριακή (19.04.2026) από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, φέρεται να μετέφερε υλικά τα οποία η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «είδη διπλής χρήσης». Σύμφωνα με πηγές στη ναυτιλιακή ασφάλεια, τα είδη αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στρατιωτικά όσο και βιομηχανικά.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις επί έξι ώρες, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το «Touska» είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Ασία και πιθανώς μετέφερε μέταλλα, σωλήνες και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στα είδη που η CENTCOM θεωρεί δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Αντίδραση της Τεχεράνης

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε ότι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ιρανικό εμπορικό πλοίο κοντά στις ακτές του Ιράν, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «παράνομο και παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του «Touska» και του πληρώματός του, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι το πλοίο είχε αποπλεύσει από την Κίνα και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για «ένοπλη πειρατεία». Τόνισαν επίσης πως είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις, αν και περιορίζονται λόγω της παρουσίας μελών οικογενειών του πληρώματος στο σκάφος.

Ιστορικό κυρώσεων και εμπλοκή εταιρειών

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει από το 2019 κυρώσεις στον όμιλο IRISL, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τη ναυτιλιακή εταιρεία που προτιμούν οι Ιρανοί πράκτορες προμηθειών» για τη μεταφορά υλικών σχετικών με το ιρανικό πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων. Το πλήρωμα του «Touska» αποτελείται από έναν Ιρανό καπετάνιο και Ιρανούς ναυτικούς, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι είναι Ιρανοί πολίτες.