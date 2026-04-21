«Από τη στιγμή που βρέθηκα σε αυτόν τον κυκεώνα, θα υποστώ ό,τι είναι να υποστώ», δήλωσε μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA και το Live News ο 66χρονος άνδρας που εξετάζεται από τις Αρχές, σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης από την Κεφαλονιά.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με τη νεαρή, λίγο πριν εκείνη καταρρεύσει. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, αντάλλασσαν μηνύματα μέσα στη νύχτα και προσφέρθηκε να της στείλει μέσω IRIS το ποσό των 220 ευρώ. «Μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια. Της λέω “δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις;”. Λέει “όχι, δεν έχω κανέναν”. Και της έστειλα μέσω IRIS 220 ευρώ».

Ο 66χρονος υποστηρίζει, ότι έστειλε τα χρήματα, επειδή πίστεψε ότι η κοπέλα βρισκόταν σε ανάγκη. Όπως λέει, στη συνέχεια κατάλαβε, ότι τον χρησιμοποίησαν για οικονομικό όφελος. «Μετά το κατάλαβα. Πρέπει να είχαν ξεμείνει από λεφτά στην Κεφαλονιά, είχε περάσει και το Πάσχα. Και από κει και πέρα σκέφτηκαν εμένα. Ήξερε (ο 23χρονος) ότι για 100 ευρώ και για 200 ευρώ δεν θα αρνιόμουν. Καταλάβατε; Και έπαιξαν το “θέατρο” αυτό της δήθεν κοπέλας που έχει πρόβλημα».

Οι σχέσεις με τον 23χρονο

Ο 66χρονος αποκάλυψε, πως είχε βοηθήσει οικονομικά και τον 23χρονο στο παρελθόν, παρότι –όπως λέει– τον έχει συναντήσει μόλις δύο φορές. «Είχε ανάγκη από χρήματα και εγώ τον βοήθησα», ανέφερε στο Live News.

«Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους δικούς της στην Κεφαλονιά, ότι δεν τον αποδέχονται και τα υπόλοιπα. Μιλάγαμε καμιά φορά όταν ερχόταν στην Αθήνα. Μου ζήτησε μία φορά λεφτά. Πριν καιρό. Πρέπει να του έστειλα δύο κατοστάρικα, τρία κατοστάρικα. Κάτι τέτοιο. Γιατί είχε κάτι προβλήματα και δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν το ενοίκιο, δεν με αφορούσε. Δεν ρωτάω εγώ» είπε στην εκπομπή τουη MEGA.

Ο 23χρονος, σύμφωνα με τον ίδιο, τον εμπιστευόταν σε τέτοιο βαθμό, ώστε ήταν ο πρώτος που κάλεσε, όταν κατέρρευσε η 19χρονη, ζητώντας του συμβουλή για το κινητό της.

Η μοιραία νύχτα

«Στις 05:04 χτύπησε το τηλέφωνό μου. Σκοτάδια. Ξύπνησα και με είχε πάρει ο 23χρονος και μου είπε, ότι έχει το τηλέφωνό της που είναι κλειστό και τι να το κάνει. Επί λέξει. Μου είπε ότι τη Μυρτώ την στείλανε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και τότε τον ρώτησα “γιατί, τι κάνατε” και μου λέει “κάναμε κόκα”. Κάτι τέτοιο και έπαθε σπασμούς, έβγαλε αφρούς. Μου λέει “όχι εντάξει την πήγαμε στο νοσοκομείο και έχω το τηλέφωνο”. Και του είπα τότε να πας να το παραδώσεις στο νοσοκομείο» λέει ο 66χρονος.

Η κλήση τους ολοκληρώθηκε στις 05:12, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο 23χρονος τον κάλεσε ξανά και μίλησαν για 23 λεπτά. «Εν τω μεταξύ δεν μου το είχε κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μου το έκλεισε, δηλαδή μιλάγαμε και μου λέει “φτάνω στο νοσοκομείο, αλλά είναι η Αστυνομία απ’ έξω” και τον ρώτησα κι εγώ “γιατί είναι η Αστυνομία απ’ έξω, τι έχει γίνει;” μου λέει “φοβάμαι να πάω”».

Λίγο αργότερα, στις 06:09, τον ενημέρωσε ότι άφησε το κινητό σε καφετέρια. «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που μίλησα μαζί του. Δεν μου είπε τι έγινε, τι συνέβη. Τίποτα. Ότι την βγάλανε έξω. Αυτά τα διάβασα από τις εφημερίδες μετά. Έπεσα για ύπνο, με είχαν ξενυχτήσει όλη τη νύχτα και ξύπνησα την άλλη μέρα και στέλνω ένα μήνυμα κατά τις 13:00 “τι έγινε με την κοπέλα”. Και μου στέλνει ένα μήνυμα με μία λέξη μόνο “πέθανε”. Έπαθα σοκ. Δεν πήρα κανέναν τηλέφωνο. Δεν ξαναεπικοινώνησα μαζί του, με το που είπε “πέθανε” κατευθείαν άνοιξα τηλεόραση και κατάλαβα μετά τι έγινε».

Ο 66χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές για να καταθέσει την προηγούμενη Τετάρτη (15/4) και την επομένη κλήθηκε εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση, παραδίδοντας και το κινητό του τηλέφωνο.

«Δεν είμαι πλούσιος – Είμαι και εγώ θύμα»

«Δεν έχω χρήματα. Συγγνώμη, δεν είμαι πλούσιος. Δε θα άφηνα ένα κορίτσι στο δρόμο τη νύχτα να μείνει μόνη της. Δεν… Συγγνώμη, είμαι από τους παλιούς τους Έλληνες. Όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη, βοηθάς. Δεν είναι θέμα αν έχω πολλά χρήματα ή όχι. Απλώς πρέπει να είναι (ο 23χρονος) πολύ “της πιάτσας” και με είχε “κόψει” ότι είμαι αυτό που λέμε φιλότιμος. Απλά πράγματα. Τα λεφτά μου θέλανε. Περάσανε καλά το Πάσχα και τη Δευτέρα που ξεμείνανε, ψάξανε “χορηγό”. Εγώ είμαι το θύμα της υπόθεσης, δηλαδή. Έφτασα σε σημείο να με κυνηγάνε όλοι και να με λένε “εγκέφαλο”, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Έτυχε να είμαι σε λάθος μέρος τη λάθος ώρα. Και κάποιος με χρησιμοποίησε. Τώρα, εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά», ανέφερε ο 66χρονος στο Live News.