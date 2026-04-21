Η νέα ψηφιακή εκπομπή των «ΝΕΩΝ» έκανε πρεμιέρα χθες (20/4), βάζοντας στο μικροσκόπιο το ζήτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια στους πολίτες. Τον κίνδυνο να κληρονομήσουν χρέη. Στην πρώτη εκπομπή του ΤΑ ΝΕΑ FAQ, η δικαστική συντάκτης των ΝΕΩΝ, Μίνα Μουστάκα, και η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου, ανέλυσαν τη ριζική τομή που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο για τον διαχωρισμό της περιουσίας.

Τι ισχύει όταν μια ιδιόχειρη διαθήκη εμφανίζεται μετά από χρόνια

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα αφορά τις περιπτώσεις όπου μια ιδιόχειρη διαθήκη εντοπίζεται πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του διαθέτη. Όπως εξηγήθηκε, σήμερα είναι δυνατή η δημοσίευση μιας τέτοιας διαθήκης σε συμβολαιογράφο και η έναρξη διαδικασιών αποδοχής κληρονομιάς.

Ωστόσο, ειδικοί συνιστούν, για λόγους ασφάλειας, να ζητείται η κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας και γνήσιας, ώστε να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις σχετικά με το αν πράγματι γράφτηκε από τον ίδιο τον διαθέτη.

Υποχρεωτική γραφολογική εξέταση από το 2026

Με την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, από τον Σεπτέμβριο του 2026, θεσπίζεται μια σημαντική ασφαλιστική δικλείδα: σε πολλές περιπτώσεις ιδιόχειρων διαθηκών θα απαιτείται υποχρεωτικά γραφολογική πραγματογνωμοσύνη από ειδικό.

Η νέα αυτή ρύθμιση στοχεύει στην αποτροπή φαινομένων πλαστογραφίας και εκμετάλλευσης περιουσιών από πρόσωπα που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα. Ειδικά όταν μια ιδιόχειρη διαθήκη εμφανίζεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν αφορά πρόσωπα εκτός του στενού οικογενειακού κύκλου, η πιστοποίηση της γνησιότητας θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη.

