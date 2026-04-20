Ξεκίνησε σήμερα η νέα ζωντανή ψηφιακή εκπομπή στα ΝΕΑ. Το ΤΑ ΝΕΑ FAQ δίνουν απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, με τη συμμετοχή ειδικών και του κοινού σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε επεισόδιο θα φιλοξενεί έναν δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ και έναν ειδικό καλεσμένο, οι οποίοι θα εξηγούν με απλό και ουσιαστικό τρόπο όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν δικαιώματα, υποχρεώσεις, οικονομία και καθημερινότητα.

Το κοινό συμμετέχει ενεργά, στέλνοντας ερωτήσεις μέσω των comments, καθώς η εκπομπή θα μεταδίδεται live στο YouTube και στα social media των ΝΕΩΝ.

Πρώτο θέμα της εκπομπής θα είναι οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο και όλα όσα αλλάζουν σε διαθήκες, κληρονομιές, περιουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις των κληρονόμων.

Διαχωρισμός περιουσίας

Διαχωρίζεται η περιουσία του κληρονόμου με του κληρονομούμενου

Τα χρέη δεν μεταφέρονται στην ατομική περιουσία

Καμία προσωπική επιβάρυνση του κληρονόμου

Ιδιόγραφη διαθήκη

Η ιδιόγραφη διαθήκη καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα, χωρίς γνωστοποίηση του περιεχομένου της διαθήκης.

Αν ο εν ζωή διαθέτης δεν έχει γνωστοποιήσει σε ποιον συμβολαιογράφο την έχει κάνει, τότε μέσω του diathikes.gr μπορεί να κάνει αίτηση για να ψάξει τυχόν διαθήκη, καθώς έχει δημιουργηθεί το Μητρώο Διαθηκών.

Κληρονομικές συμβάσεις

Εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Συμφωνία διανομής περιουσίας εν ζωή

Δεσμευτική ρύθμιση πριν τον θάνατο

Νόμιμη μοίρα

Μετατρέπεται σε χρηματική απαίτηση

Δεν αποκτάται πλέον συνιδιοκτησία

Τέλος στα «εξ αδιεραίτου» ακίνητα

Αποφεύγονται τα «αδελφομοίρια»

Εξ αδιαθέτου διαδοχή

Αλλάζει το ποσοστό που κληρονομεί ο σύζυγος σε περίπτωση που υπάρχει ένα παιδί, ενώ παραμένει το ίδιο αν υπάρχουν δύο παιδιά.

33%: Σύζυγος με ένα παιδί

25%: Σύζυγος με δύο ή περισσότερα παιδιά

Χωρίς παιδιά: Προτεραιότητα στον σύζυγο

Υπερισχύει έναντι συγγενών (γονείς, αδέλφια)

Στο στούντιο βρίσκονται:

Η δικαστική συντάκτης των ΝΕΩΝ, Μίνα Μουστάκα

Η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου

