Στον Εισαγγελέα Νάξου αναμένεται να οδηγηθούν δύο άτομα που συνελήφθησαν από την Αστυνομία, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, έπειτα από σειρά απατών σε βάρος πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση εξαπάτησης στη Νάξο και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα (3/6) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ένας 31χρονος και μια 22χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη από κοινού.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου και καλούσε τηλεφωνικά πολίτες, καταφέρνοντας να πείσει τέσσερις γυναίκες από τη Νάξο να παραδώσουν κοσμήματα που φύλασσαν στα σπίτια τους. Τα τιμαλφή τα παρέδιδαν σε υποτιθέμενο «συνάδελφό του», σε προκαθορισμένο σημείο, με το πρόσχημα ότι θα τα κατέγραφε για να αποφευχθεί η φορολόγηση.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον 31χρονο και στη συνέχεια, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, τη 22χρονη, η οποία είχε ήδη επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.