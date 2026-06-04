Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό της Βουδαπέστης και γράφοντας ιστορία με το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της.

Κεντρικό πρόσωπο, παρά την ήττα των Λονδρέζων στη διαδικασία, ήταν ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο οποίος αστόχησε στο καθοριστικό τελευταίο πέναλτι.

Αμέσως μετά τη λήξη, ο Μαρκίνιος έσπευσε να τον προσεγγίσει, αφήνοντας στην άκρη τους πανηγυρισμούς και δείχνοντας στήριξη στον συμπατριώτη του.

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Βραζιλιάνο στόπερ της Άρσεναλ, ο οποίος την επόμενη ημέρα έστειλε μήνυμα στον αρχηγό της Παρί για να τον ευχαριστήσει για τη συμπαράσταση.

Όπως αποκάλυψε ο Μαρκίνιος: «Μία μέρα αργότερα, μου έστειλε μήνυμα και με ευχαρίστησε για εκείνη τη στιγμή, για τη στήριξη, την αγκαλιά και τα λόγια που του είπα.

Του απάντησα πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη μου εκείνο το βράδυ. Η μητέρα μου, η σύζυγός μου και η οικογένειά μου ήταν περήφανοι για αυτό που έκανα.

Ήταν η καλύτερη αναγνώριση που έλαβα εκείνο το βράδυ».

Ο ίδιος του είχε τονίσει να μείνει δυνατός και να κρατήσει ψηλά το κεφάλι, επισημαίνοντας πως πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν και έναν σπουδαίο τελικό, παρά την άστοχη εκτέλεση.

Ο Μαρκίνιος, έχοντας βιώσει αντίστοιχη εμπειρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, όταν έχασε κρίσιμο πέναλτι στον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Κροατία, γνωρίζει καλά τη συναισθηματική πίεση τέτοιων στιγμών.