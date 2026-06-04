Η Νότια Κρήτη «βουλιάζει» τις τελευταίες ώρες από τα επαναλαμβανόμενα κύματα μεταναστών, με τις αφίξεις να ξεπερνούν ήδη σύμφωνα με το cretalive.gr τα επίπεδα ολόκληρου του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 , στις 14: 00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν τόσο η τρέχουσα εικόνα των ροών όσο και τα νέα δεδομένα από το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι δήμαρχοι θα ενημερωθούν αναλυτικά από τον πρώην Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. και Ειδικό Συνεργάτη της ΠΕΔ Κρήτης, Ελευθέριο Ντουρουντού, σε μια συζήτηση που αναμένεται να καθορίσει τη στάση της αυτοδιοίκησης για τους επόμενους μήνες.

Επιχειρήσεις διάσωσης και συλλήψεις διακινητών

Σχεδόν 300 μετανάστες εντοπίστηκαν στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο, έπειτα από διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex. Λέμβος με 74 άτομα εντοπίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, περισσότεροι από 140 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γαύδου, της Παλαιόχωρας, των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων που αναγνωρίστηκαν ως διακινητές από τους επιβαίνοντες.

Σύλληψη 28χρονου Σουδανού στην Παλαιόχωρα

Για τον εντοπισμό 42 αλλοδαπών στην παραλία «ΠΛΑΚΑΚΙ» Παλαιόχωρας, συνελήφθη 28χρονος υπήκοος Ν. Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης έναντι χρηματικής αμοιβής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς και διενεργείται προανάκριση.

Χειροπέδες σε 16χρονο για μεταφορά 31 ατόμων στη Γαύδο

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το ΕΚΣΕΔ ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Αγίας Γαλήνης για λέμβο με 31 επιβαίνοντες 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου. Περιπολικό σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Κατά την προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, αναγνωρίστηκε 16χρονος υπήκοος Σουδάν ως διακινητής. Οι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι αναχώρησαν στις 2 Ιουνίου από το Τομπρούκ, καταβάλλοντας ποσά από 1.500 έως 3.000 δολάρια για τη μεταφορά.

Νέα περιστατικά νότια της Γαύδου και των Καλών Λιμένων

Άλλοι 38 αλλοδαποί εντοπίστηκαν 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγυιά Χανίων. Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, περιπολικό σκάφος της Frontex περισυνέλεξε ακόμη 38 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις γυναίκες και τέσσερα ανήλικα παιδιά.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, ενώ τα Λιμεναρχεία Κρήτης διενεργούν προανακρίσεις για όλα τα περιστατικά, στο πλαίσιο της αυξημένης κινητικότητας μεταναστευτικών ροών προς το νησί.