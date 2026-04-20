Η νέα ψηφιακή εκπομπή των «ΝΕΩΝ» έκανε σήμερα πρεμιέρα, βάζοντας στο μικροσκόπιο το ζήτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια στους πολίτες. Και ποια είναι αυτή; O κίνδυνος να κληρονομήσουν χρέη. Στην πρώτη εκπομπή του ΤΑ ΝΕΑ FAQ, η δικαστική συντάκτης των ΝΕΩΝ, Μίνα Μουστάκα, και η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου, ανέλυσαν τη ριζική τομή που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο για τον διαχωρισμό της περιουσίας.

Τέλος στην παγίδα του «τετραμήνου»

Μέχρι σήμερα, χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν αντιμέτωποι με έναν εφιάλτη, ότι αν έχαναν την αυστηρή προθεσμία των 4 μηνών για αποποίηση, η κληρονομιά «ενωνόταν» αυτοδίκαια με τη δική τους περιουσία. Αυτό σήμαινε πως αν ένας γονέας άφηνε μεγάλα χρέη, το παιδί ευθυνόταν προσωπικά, κινδυνεύοντας να χάσει ακόμη και τα χρήματα ή τα ακίνητα που απέκτησε μόνο του με τον κόπο και τη δουλειά του.

Η κα Κοντογεώργου εξήγησε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα την επανάσταση που φέρνει η νέα διάταξη: «Φανταστείτε ένα παιδί που δημιούργησε τη δική του περιουσία εργαζόμενο σκληρά, χωρίς γονικές παροχές. Αν ο γονιός πεθάνει αφήνοντας χρέη και το παιδί δεν προλάβει να αποποιηθεί μέσα σε 4 μήνες, σήμερα υπεισέρχεται στα χρέη και ευθύνεται με τη δική του προσωπική περιουσία. Με τον νέο νόμο, αυτό σταματά. Οι δύο περιουσίες δεν ενώνονται πλέον αυτόματα».

Τι σημαίνει πρακτικά ο διαχωρισμός περιουσίας;

Η νέα ρύθμιση λειτουργεί ως απόλυτο «δίχτυ ασφαλείας» για τον κληρονόμο, καθώς καθιερώνεται ο πλήρης διαχωρισμός της κληρονομιαίας από την ατομική περιουσία:

Τα χρέη του θανόντος δεν μεταφέρονται πλέον στον κληρονόμο.

Ο κληρονόμος δεν θα έχει καμία προσωπική επιβάρυνση.

Ακόμη και αν κάποιος χάσει την προθεσμία της αποποίησης, δεν θα κινδυνεύει να καταστραφεί οικονομικά, αφού η δική του περιουσία παραμένει στο απυρόβλητο.

