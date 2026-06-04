Αύξηση των αιτημάτων υποστήριξης από καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταγράφει η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2025 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή (ΕΚΚ) Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί υπό την αρμοδιότητα της Υποδιοίκησης Συνηγόρου του Καταναλωτή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 2025 τα ερωτήματα των καταναλωτών προς το ΕΚΚ Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 42,71% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι αναφορές διασυνοριακών διαφορών κατέγραψαν άνοδο 7,71%. Παράλληλα, το ποσοστό φιλικής επίλυσης διαφορών βελτιώθηκε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 52,4%.

Το Κέντρο διαχειρίστηκε συνολικά 936 αναφορές και 1.390 ερωτήματα καταναλωτών, παρέχοντας δωρεάν ενημέρωση, συμβουλές και διαμεσολάβηση για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θετικά είναι και τα ευρήματα της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης, καθώς δύο στους τρεις καταναλωτές δήλωσαν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη διαχείριση της υπόθεσής τους.

Η έκθεση καταγράφει επίσης ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του ΕΚΚ Ελλάδας, με αύξηση 8,1% στους επισκέπτες της ιστοσελίδας και 17,4% στις συνεδρίες, καθώς και σημαντική άνοδο της αλληλεπίδρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΕΚΚ Ελλάδας διεύρυνε τη συμμετοχή του στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, με τις κοινές δράσεις, εκπαιδεύσεις, διαβουλεύσεις και δραστηριότητες δικτύωσης να αυξάνονται κατά 12,9%.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η αυξανόμενη χρήση των διασυνοριακών και ψηφιακών αγορών αναδεικνύει τον ρόλο του ΕΚΚ Ελλάδας ως βασικού μηχανισμού προστασίας των καταναλωτών και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης τους στις συναλλαγές εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς.

Ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚΚ Ελλάδας:https://www.eccgreece.gr/el/resources/anafores/etisia-ekthesi-toy-ekk-elladas-gia-2025.