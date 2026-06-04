Ο Ρίτσαρντ Γκιρ καταδίκασε ανοιχτά τη μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Βερολίνο με αφορμή την παρουσίαση μιας νέας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης.

«Όλος ο κόσμος είναι ένας μετανάστης, ένας πρόσφυγας», δήλωσε ο 76χρονος αστέρας του Χόλιγουντ, αναφερόμενος στη δημιουργία μιας συμμαχίας μεταξύ του ιδρύματός του και του Hertie School, ανώτατης σχολής αφιερωμένης στις δημόσιες πολιτικές.

«Μιλάμε συχνά για μετανάστες και πρόσφυγες σαν να είναι διαφορετικοί από εμάς, σαν να ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων», πρόσθεσε ο ηθοποιός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στο θέμα.

Ο Γκιρ κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι αποκαλεί τους μετανάστες «aliens». «Προηγουμένως, ήταν παράσιτα, τώρα είναι “aliens”. Ντρέπομαι βαθιά γι’ αυτό και θέλω να το ξέρετε», τόνισε, εξηγώντας πως ο όρος έχει αποκτήσει υποτιμητική χροιά στις ΗΠΑ.

Η «Κοινή Πρωτοβουλία για τη Μετανάστευση»

Ο ηθοποιός παρουσίασε το κοινό σχέδιο που έχει εκπονήσει με το Hertie School, το οποίο στοχεύει να ενθαρρύνει μια θετικότερη προσέγγιση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως από την Αφρική. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της σχολής, η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Joint Initiative on Migration και επιδιώκει να προωθήσει πολιτικές που βασίζονται στις «ευκαιρίες» και όχι στην «εχθρότητα».

«Η μετανάστευση συχνά αντιμετωπίζεται μέσα από στατιστικές, συνοριακές πολιτικές, ποσοστώσεις και προεκλογικές εκστρατείες που ενισχύουν τον ρατσισμό», σημείωσε ο πρωταγωνιστής της ταινίας Pretty Woman.

Η θέση της γερμανικής κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η υπουργός Ανάπτυξης της Γερμανίας Ρεέμ Αλαμπαλί-Ράντοβαν επισήμανε ότι ο δημόσιος διάλογος για τη μετανάστευση γίνεται ολοένα πιο εχθρικός και πολωμένος, γεγονός που δυσχεραίνει την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Η ίδια τόνισε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες «αντιμετωπίζονται πολύ συχνά ως αντικείμενα και όχι ως υποκείμενα» στον δημόσιο διάλογο, ζητώντας περισσότερη ενσυναίσθηση και συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων που βιώνουν τη μετανάστευση.

Κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ

Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε εκδήλωση στο Όσλο, ο Ρίτσαρντ Γκιρ είχε χαρακτηρίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», υποστηρίζοντας πως έχει «καταστρέψει σχεδόν ό,τι καλό υπήρχε» στις Ηνωμένες Πολιτείες.