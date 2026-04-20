Ξεκίνησε σήμερα η νέα ζωντανή ψηφιακή εκπομπή των «ΝΕΩΝ». Το ΤΑ ΝΕΑ FAQ έδωσαν απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών, με τη συμμετοχή ειδικών και του κοινού σε πραγματικό χρόνο.

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, η δικαστική συντάκτης των ΝΕΩΝ, Μίνα Μουστάκα, υποδέχθηκε την πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου, σε μια ζωντανή συζήτηση που φώτισε τις ριζικές αλλαγές που έρχονται στις κληρονομιές και τις διαθήκες.

Οι 5 μεγάλες τομές που αλλάζουν το κληρονομικό δίκαιο

Κατά τη διάρκεια του live, αναλύθηκαν οι πέντε κεντρικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026:

Διαχωρισμός ατομικής περιουσίας

Κληρονομικές συμβάσεις

Αλλαγή στη νόμιμη μοίρα

Νέοι κανόνες εξ αδιαθέτου

Διακαιώματα συντρόφων

1. Απόλυτος διαχωρισμός ατομικής περιουσίας

Πρόκειται για το «σωσίβιο» των κληρονόμων. Με τη νέα ρύθμιση, η ατομική περιουσία του κληρονόμου μένει στο απυρόβλητο. Τα χρέη του θανόντος θα εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο από τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς, βάζοντας τέλος στον φόβο των πολιτών να χάσουν τα δικά τους υπάρχοντα για οφειλές άλλων.

2. Θεσμοθέτηση κληρονομικών συμβάσεων

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης της διαδοχής εν ζωή. Μέσω των κληρονομικών συμβάσεων, διασφαλίζεται η συνέχεια των οικογενειακών επιχειρήσεων και αποφεύγονται οι μελλοντικές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, καθώς ο διαθέτης μπορεί να συμφωνήσει τη μεταβίβαση της περιουσίας του πριν τον θάνατό του.

3. Αναμόρφωση της νόμιμης μοίρας

Η νόμιμη μοίρα παύει να είναι εμπράγματο δικαίωμα και μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση. Αυτή η τομή στοχεύει στο να σταματήσει ο κατακερματισμός των ακινήτων και το φαινόμενο των «αδελφομοιρίων», επιτρέποντας την ορθολογική αξιοποίηση της περιουσίας χωρίς τα εμπόδια της αναγκαστικής συνιδιοκτησίας.

Ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος του επιζώντος συζύγου με ένα μόνο παιδί. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό κληρονομιάς του συζύγου αυξάνεται στο 33% (από 25%), ενώ θεσπίζεται η προτεραιότητά του έναντι γονέων και αδελφών όταν δεν υπάρχουν τέκνα.

Πιο αναλυτικά:

33% (το 1/3 της περιουσίας): Δικαιούται ο σύζυγος όταν υπάρχει μόνο ένα παιδί. Με το ισχύον καθεστώς το ποσοστό ήταν 25%.

25% (το 1/4 της περιουσίας): Παραμένει το ποσοστό του συζύγου αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παιδιά. Το υπόλοιπο 75% μοιράζεται ισομερώς στα παιδιά.

Προτεραιότητα χωρίς παιδιά: Σε περίπτωση που ο θανών δεν είχε παιδιά, ο επιζών σύζυγος υπερισχύει πλέον έναντι των υπόλοιπων συγγενών (γονείς, αδέλφια).

5. Δικαιώματα για τους συντρόφους

Ο νόμος προσαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, αναγνωρίζοντας κληρονομικά δικαιώματα σε συντρόφους ελεύθερης συμβίωσης. Ακόμη και χωρίς σύμφωνο, η συμβίωση άνω των τριών ετών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εξασφαλίζει δικαιώματα στον επιζώντα σύντροφο, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του στην κοινή ζωή.

