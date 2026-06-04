Ενεργοποιείται τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση. Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται από 70% έως 80% και μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν περίπου 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το πρώτο βήμα για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που ενεργοποιείται άμεσα. Το δεύτερο στάδιο αφορά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, η οποία προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

Αρχικά, το πρόγραμμα θα καλύψει τα κλειστά ακίνητα, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και στα ανοικτά. Στόχος είναι η αξιοποίηση ανενεργών κατοικιών και η ενίσχυση της προσφοράς στέγης στην αγορά.

Προϋποθέσεις και επιδοτήσεις

Μέσω του «Ανακαινίζω», εκτιμάται ότι 20.000 έως 25.000 κατοικίες θα ανακαινιστούν και θα αποκτήσουν ήπια ενεργειακή αναβάθμιση. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να τις διαθέσουν για πέντε χρόνια είτε προς ενοικίαση με σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα έτη, είτε για ιδιοκατοίκηση.

Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται ανάλογα με το εισόδημα, από 70% έως 80%, ενώ προσαυξάνεται κατά 5% για ακίνητα σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Έτσι, μπορεί να φτάσει έως και το 95%.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και μέχρι 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Επιπλέον, καλύπτονται έξοδα έως 2.500 ευρώ για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες.

Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή 60% του εγκεκριμένου ποσού μέσω ειδικού λογαριασμού, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Επιλέξιμες θεωρούνται παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα.

Οι εργασίες ανακαίνισης πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από το τέλος του 2028.