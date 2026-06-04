Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα πτώση περίπου 3% την Πέμπτη (4 Ιουνίου 2026), έπειτα από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να εμπλακεί σε πλήρη πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, παρά τις πρόσφατες εντάσεις στην περιοχή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησαν κατά 3,5%, στα 92,64 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, τα συμβόλαια του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, σημείωσαν πτώση άνω του 3%, στα 94,78 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήξης της εκεχειρίας μόνο εάν υπάρξουν θύματα μεταξύ Αμερικανών στρατιωτών. Οι ίδιοι αξιωματούχοι επισημαίνουν πως η εβδομαδιαία παύση των αεροπορικών επιδρομών παραμένει σε ισχύ, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση και τις βίαιες αψιμαχίες.

Η στάση του προέδρου δείχνει πρόθεση αποφυγής μιας ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει την ανοχή σε περιορισμένες αναζωπυρώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κατάπαυση του πυρός και διπλωματικές ισορροπίες

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, μια εξέλιξη που ενδέχεται να διευκολύνει τις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν η συμφωνία αυτή θα διατηρηθεί, καθώς η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να ενεργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση της Βηρυτού.

Η εκεχειρία έδειξε να απειλείται νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αντιδρώντας στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο. Το Ιράν στηρίζει τους μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.