Λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι πραγματοποιούνται ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, μερικές ώρες αφού ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον μια ισραηλινολιβανική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει «πλήρης παύση» των πυρών της Χεζμπολάχ.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανακοίνωσε πλήγματα ισραηλινών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος δρόμων σε τρεις τοποθεσίες του νότιου Λιβάνου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα απ’ αυτά προκάλεσε θυματα, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα τό πρωί ότι αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, εξαιτίας «διείσδυσης εχθρικού αεροσκάφους».

«Αφού ήχησαν οι σειρήνες πριν από λίγο για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφους στη ζώνη του Κφαρ Γιουβάλ, αναγνωρίσθηκε ένας ύποπτος αεροπορικός στόχος», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το επεισόδιο τελείωσε. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας», πρόσθεσαν.

Συναγερμός είχε επίσης σημάνει επίσης για τον ίδιο λόγο στο Άραμπ αλ-Άραμς, ένα άλλο μεθοριακό χωριό. Ο στρατός ανακοίνωσε τελικά πως είχε κάνει λάθος αναγνώριση.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε σήμερα «σοβαρό λάθος» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο, η διαπραγμάτευση της οποίας έγινε υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

«Η κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο είναι ένα σοβαρό λάθος και μια αυταπάτη συμβούλων οι οποίοι παρασύρουν τον πρωθυπουργό (Μπενιαμίν Νετανιάχου) σε κακές αποφάσεις», έγραψε ο υπουργός στο X.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, λιβανικό κίνημα που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.