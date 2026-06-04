Πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις; Είστε μεταξύ εκείνων που τις θεωρούν θέσφατο ή μεταξύ αυτών που είναι επιφυλακτικοί; Πιστεύετε ότι «διορθώνονται» προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με το «κλίμα» ή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από «επιστήμονες», όπως οι δημοσκόποι; Τις θεωρείτε «φωτογραφία της στιγμής» ή αποτύπωση μιας εποχής;

Γνωρίζω ότι αυτό το debate δεν έχει νικητή. Υπάρχουν «ενδείξεις» και για τη μια και για την άλλη περίπτωση, αλλά απτές αποδείξεις όχι. Κυρίως για το «μαγειρικό» τους σκέλος, στο οποίο συνήθως τα μαγειρικά σκεύη είναι μια ευγενική χορηγία της κυβέρνησης – της εκάστοτε κυβέρνησης, για να μην τους αδικώ κι αυτούς εδώ τώρα.

Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που επαληθεύτηκαν στις κάλπες, έστω με μικρή ή κάπως μεγαλύτερη απόκλιση από την πρόβλεψη, και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες απέτυχαν παταγωδώς να «πιάσουν» το αποτέλεσμα. Για να μην αναφερθώ στις πρόσφατες, θα μιλήσω για την πιο κραυγαλέα: των εκλογών του 2000. Που οι δημοσκόποι ανέδειξαν κυβέρνηση στα κανάλια τη ΝουΔου, αλλά τρεις ώρες μετά, η κάλπη απεφάνθη πως νικητής ήταν το ΠΑΣΟΚ του Κ. Σημίτη. Οι προβλέψεις πήγαν… κουβά κατά το κοινώς λεγόμενο, αλλά οι «επιστήμονες» αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να εξαφανιστούν από προσώπου γης, που λέει ο λόγος, συνέχισαν να προσφέρουν τις «καλές» υπηρεσίες τους. Και ορισμένοι εξ αυτών, εξακολουθούν να το κάνουν, ως σήμερα, απτόητοι…

Πέφτουν στην κυβερνητική παγίδα

Υπ’ αυτή την έννοια, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του ΠΑΣΟΚ για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και αυτές τις πανομοιότυπες με τις προηγούμενες, που επέρχονται. Το έργο το έχουν ξαναδεί στη Χαριλάου Τρικούπη, η Ιστορία διδάσκει και οι σχεδιασμοί είναι τόσο εμφανείς, που δεν χρειάζονται πολλές προσπάθειες να καταλάβει κανείς τι ακριβώς παίζεται! Εκτός κι αν είσαι Χάρης Δούκας και θεωρείς, ας πούμε, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η απαιτούμενη καύσιμη ύλη για να το κάνεις Κούγκι στο ΠΑΣΟΚ.

Παρένθεση: απορώ ειλικρινά με την ανοχή και τις αντοχές του Νίκου Ανδρουλάκη. Απορώ! Που δεν αντιλαμβάνεται ότι η δημαρχάρα δεν βλέπει την ώρα να ξεκινήσει την πορεία για το κόμμα ΕΛΑΣ-Τσίπρα, ρυμουλκώντας μαζί του και το ΠΑΣΟΚ, από… ιδεολογία φυσικά. Οχι ότι ο άλλος θα τον κάνει δεύτερο στο κόμμα, όπως διάφοροι κακεντρεχείς διαδίδουν – κακεντρεχείς και βλάκες έχω να πω. Ο Τσίπρας αν ήθελε να έχει δεύτερους στο κόμμα, και εν δυνάμει δελφίνους, δεν θα έφευγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. θα έμενε ισόβιος πρόεδρος. Εφυγε, για να κάνει μια… ΙΚΕ, ένα κόμμα μονοπρόσωπο και προσωποπαγές. Αλλά πού να τα πιάσει αυτά ο Χάρης Δούκας. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω. Αφού το έργο το έχουν ξαναδεί, γιατί πέφτουν στην παγίδα που τους έχουν στήσει τα φιλοκυβερνητικά Μέσα, τα οποία παίζουν φουλ το αφήγημα, Τσίπρας δεύτερος, ΠΑΣΟΚ τρίτο – τέταρτο και υπό διάλυση για να ξαναγίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Α’;

Τι δείχνουν οι «άλλες» μετρήσεις

Απάντηση δεν υπάρχει. Διότι δεν βάζουν κάτω το μυαλό τους να σκεφτεί ότι μπορεί και τα πράγματα να μην είναι έτσι. Να έχουν περάσει από κουζίνα «master chef» και να έχουν μεταμορφωθεί ώστε να εξυπηρετείται το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», που θα το δούμε να παίζεται σε (πολλές) συνέχειες στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Δεν ρίχνουν καν μια ματιά και σε «άλλες» μετρήσεις. Οπως η πρόσφατη στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπου το ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά δεύτερο κόμμα, με τη ΝουΔου να πέφτει κάτω από το 20% στην πρόθεση ψήφου.

Ή σε μια ακόμη πιο πρόσφατη, που διενεργήθηκε στην Κρήτη για λογαριασμό του Cretα tv. Και όπου το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, χάνει για λίγο από τη ΝουΔου στον Νομό Ρεθύμνου (με ποσοστά 28,4% έναντι 27,5% και ΕΛΑΣ-Τσίπρα μόλις 6,5%) και μόνο στον Νομό Χανίων είναι τρίτο κόμμα, μισή μονάδα πίσω από το ΕΛΑΣ-Τσίπρας. Πόσοι είναι οι εκλογείς στην Κρήτη; Περίπου 550.000 άνθρωποι. Σχεδόν το 10% του εκλογικού σώματος. Πώς μπορεί λοιπόν το 10% του εκλογικού σώματος να παρουσιάζει αυτή την εκλογική συμπεριφορά, και οι άλλοι, οι «επιστήμονες», να σου λένε ότι «καλπάζει» το κόμμα ΕΛΑΣ-Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα με μονοψήφια νούμερα; Η απάντηση δική σας…

Πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες

Ολα τα κόμματα κάτι κάνουν. Κι αν είναι στην αντιπολίτευση, ακόμη περισσότερο. Είτε λειτουργούν τα όργανά τους να συζητήσουν και να αποφασίσουν, είτε οι αρχηγοί τους έχουν κάποια δραστηριότητα. Ολα. Και το ανακοινώνουν. Ενα μόνο κόμμα δεν έχει καμία δραστηριότητα. Ούτε οργανωτική ούτε δημόσια. Και ένας πολιτικός αρχηγός, «προφέσορας» στα φούμαρα και τις μεταξωτές κορδέλες, που δεν έχει κάτι να πει για όσα συμβαίνουν στη χώρα – διότι αν ξεστομίσει οτιδήποτε, η άμεση απάντηση θα ήταν «άσε, σε είδαμε κι εσένα» –, τι κάνει; Αυτό που έχει μάθει καλά. Πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Κάλεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα, μια ηθοποιό που έγινε γνωστή μέσα από ένα σίριαλ, και τη βοήθησε να εγγραφεί στο προσωπικό του κόμμα. Και όλο αυτό, τα ξελιγωμένα ρεπορτάζ το ερμήνευσαν ως καμπάνια για την εγγραφή νέων μελών.

Κυρίες και κύριοι, ο Τσίπρας, όπως τον γνωρίσαμε. Ιδιος κι απαράλλαχτος…

(Επρόκειτο για την κ. Εφη Παπαθεοδώρου, που έγινε γνωστή από το σίριαλ «Στο παρά 5’».)

Αλήθεια ή αισχρή συκοφαντία;

Βαριές κουβέντες από τον Γιάνη με το ένα Ν και τη μεγάλη γλώσσα, Βαρουφάκη σε συνέντευξη που δόθηκε προχθές (στο ΟΡΕΝ). Τι είπε ο αδικημένος από τη ζωή και τους ανθρώπους Γιάνης; Οτι εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα κάποιοι έκαναν βρωμοδουλειές με το καρτέλ της ενέργειας. Ακου τώρα πράγματα, ε; Ιδού τι είπε ο Γιάνης, ο λεβέντης, ο καραμπουζουκλής:

«Το όνομά του (σ.σ.: του Τσίπρα δηλαδή) θα γραφτεί με πολύ μαύρα γράμματα στην Ιστορία. Μου κάνει αλγεινή εντύπωση η στάση του για αυτούς που έκαναν τη βρωμοδουλειά με το καρτέλ ενέργειας για να υλοποιήσουν μια πολιτική. Αυτούς τους έχει στον εξώστη και τους εξευτελίζει». Αν θυμάμαι καλά στον εξώστη του Παλλάς πήγαν πολύ συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα από τα οποία δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να του απαντήσει. Το δυστύχημα είναι ότι και ο Τσίπρας δεν του απάντησε. Αρα, λέει αλήθειες ο Βαρουφάκης ή πρόκειται για αισχρή συκοφαντία;

Τα παρακάτω όμως, είναι μια πραγματικότητα, εξού και δεν βάζω διαζευκτικά. Διότι είπε για τον πρώην αρχηγό του «όταν λες πράγματα στα οποία συμφωνούν όλοι, στην πραγματικότητα δεν λες τίποτα. Θέλει να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ του 17% χωρίς να λέει τίποτα. Είναι πρωθυπουργός που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, θα πει κάτι γι’ αυτό;».

Οχι, δεν θα μας πει. Μην περιμένεις.

Τα παιδία παίζει

Γενέθλια είχε η εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ με τα σουπερμάρκετ, συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας – να τα εκατοστίσουν οι άνθρωποι. Αλλά το τραπέζι που έκαναν και στο οποίο είχαν καλέσει και πολιτικούς τούς έκανε viral. Διότι στο τραπέζι όπου καθόταν ο CEO της εταιρείας με τον υπουργό Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκο, τον Ν. Ανδρουλάκη και την πρόεδρο Ζωή, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Αδωνις. Καθόταν αλλού και μετακινήθηκε στο κεντρικό τραπέζι τάχα μου για να χαιρετήσει τον Θεοδωρικάκο. Με το που το είδαν αυτό οι φωτογράφοι, δεν άφησαν καρέ να πέσει κάτω. Φυσικά δεν αντάλλαξε λέξη – ούτε βλέμμα – με τον Ανδρουλάκη και τη Ζωή. Χθες που τον ρώτησα, μου είπε ότι το έκανε για πλάκα και για να απολαύσει τις αντιδράσεις τους!

Τα παιδία παίζει. Επιεικώς…