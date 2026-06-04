Μια ιδιαίτερα αυστηρή απόφαση εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, επιβάλλοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον συνολική ποινή φυλάκισης 125 ετών και 3 μηνών σε έναν 34χρονο υπήκοο Ιράν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσι, μια επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου και έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές δεκάδων άλλων.

Στον καταδικασθέντα επιβλήθηκε παράλληλα χρηματικό πρόστιμο που αγγίζει τις 541.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το κατηγορητήριο ήταν βαρύτατο, καθώς ο 34χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, παράνομη μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών με κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και για παράνομη είσοδο και έξοδο από τη χώρα κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση αφορά δύο διαδοχικά δρομολόγια που πραγματοποιήθηκαν. Κατά το πρώτο περιστατικό, ο 34χρονος, ως χειριστής ταχύπλοου σκάφους, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Λιμενικού Σώματος. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέγγισε τις ακτές του νησιού και έριξε στη θάλασσα τρεις από τους επιβαίνοντες, ενώ οι υπόλοιποι εξαναγκάστηκαν να βρεθούν στο νερό υπό το καθεστώς απειλών.

Η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία. Οι διασώστες ανέσυραν από τη θάλασσα έναν άνδρα και δύο ανήλικα παιδιά χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις άμεσες προσπάθειες παροχής πρώτων βοηθειών, ο άνδρας δεν τα κατάφερε, ενώ τα δύο παιδιά ανανήφθηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα για νοσηλεία, αρχικά στη Λέρο και στη συνέχεια σε εξειδικευμένο νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη του δράστη έγιναν την επόμενη ημέρα, όταν εντοπίστηκε εκ νέου να μεταφέρει μετανάστες στην ίδια περιοχή. Μετά από καταδίωξη, ο 34χρονος αποβίβασε τους επιβάτες σε δύσβατο σημείο του Φαρμακονησίου και επιχείρησε να επιστρέψει προς τα τουρκικά παράλια, όμως ακινητοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές.

Στην ακτή εντοπίστηκαν συνολικά 16 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Λέρο. Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, οι διασωθέντες αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τον 34χρονο ως τον άνθρωπο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους, ενώ η περαιτέρω έρευνα των αρχών τεκμηρίωσε την πλήρη εμπλοκή του και στο θανατηφόρο περιστατικό της προηγούμενης ημέρας.