Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στο Φαρμακονήσι για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ανήλικου αλλοδαπού, έπειτα από τον εντοπισμό 13 ατόμων στη χερσαία ζώνη του νησιού.

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, υπό τον ίδιο συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.