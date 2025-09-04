Ολοκληρώθηκε με τραγικό τρόπο το πολύμηνο θρίλερ της εξαφάνισης μιας Βρετανίδας στην Καβάλα, καθώς την Πέμπτη (04/09) ένας πολίτης που έκανε βόλτα με το ιστιοφόρο του εντόπισε τη σορό της 59χρονης Michele Bourda στο Φαρμακονήσι.

Η Michele Bourda είχε εξαφανιστεί ξαφνικά την 1η Αυγούστου, ενώ ο σύζυγός της Chris, 66 ετών, κοιμόταν στην παραλία Οφρυνίου της Καβάλας. Όταν ξύπνησε, άρχισε απεγνωσμένα να την αναζητεί, αφού τα προσωπικά της αντικείμενα παρέμεναν στην ξαπλώστρα, αλλά εκείνη δεν βρέθηκε.

Ο ανήσυχος σύζυγος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, καθώς η 59χρονη αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και άγχος, όμως κατήγγειλε ότι η αστυνομία καθυστέρησε να ξεκινήσει έρευνες στη θάλασσα, οι οποίες ξεκίνησαν μόλις το βράδυ.

Σήμερα, ο Chris δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα της συζύγου του, περισσότερο από ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της. Η σορός βρέθηκε στο μικρό νησί, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου την είδε για τελευταία φορά. Η επίσημη ταυτοποίηση του πτώματος θα γίνει κατά την αυριανή αυτοψία.

Ο θλιμμένος σύζυγος ανέφερε: «Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό», ενώ παράλληλα κατηγόρησε το Λιμενικό για καθυστέρηση στις έρευνες. «Είπαν ότι δεν μπορούσαν να τη βρουν, ισχυρίστηκαν ότι είχε εξαφανιστεί με έναν άγνωστο άνδρα, αλλά αυτό ήταν ανοησία. Νομίζω ότι το Λιμενικό δεν έκανε πραγματικά τίποτα και την επόμενη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να το σκεφτούν. Δεν θα έπρεπε να τους πάρει τρεις ώρες για να συντάξουν μια αναφορά για την εξαφάνιση πριν ξεκινήσουν την αναζήτηση.

Είπαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε πνιγεί, ότι δεν υπήρχε πτώμα, ότι ακολουθούσε κάποιον άλλο. Αλλά ήξερα ότι δεν ήταν έτσι. Δεν θα είχε φύγει χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της», δήλωσε.