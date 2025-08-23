Σοβαρό περιστατικό τραυματισμού σημειώθηκε σε θαλάσσιο πάρκο της Νέας Περάμου στην Καβάλα, όταν ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος έπεσε από φουσκωτή τσουλήθρα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές και τους υπεύθυνους του χώρου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τετάρτης, όταν η τοπική Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το συμβάν. Ο 9χρονος μεταφέρθηκε γρήγορα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία.

Νομικές ενέργειες μετά το περιστατικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη η 32χρονη Ελληνίδα ιδιοκτήτρια της επιχείρησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Από τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν στις εγκαταστάσεις, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες.