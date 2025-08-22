Τραγικό θάνατο βρήκε μια 68χρονη το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος στο ύψος του Νέου Ξεριά Καβάλας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 7:45 το πρωί στην παλιά εθνική οδό Καβάλας–Ξάνθης, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πεζή στη στάση λεωφορείων στην είσοδο του χωριού και επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα για να πάει στην απέναντι στάση με κατεύθυνση προς Ξάνθη. Σύμφωνα με το kavalanews.gr, η άτυχη γυναίκα φέρεται να σταμάτησε στη μέση του δρόμου, προκειμένου να περάσει το Ι.Χ. αυτοκίνητο, ωστόσο ο οδηγός του -πιθανόν- δεν την είδε και την παρέσυρε.

Η γυναίκα η οποία ήταν κάτοικος Νέου Ξεριά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.