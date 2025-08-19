Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, με τις εικόνες του συμβάντος να είναι σοκαριστικές.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε σήμερα το zarpanews.gr, διακρίνεται ένας άνδρας που κινείται πεζός προσπαθώντας να διασχίσει τον δρόμο, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο έρχεται με ταχύτητα και τον παρασύρει. Μάλιστα, όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην περιοχή, το αυτοκίνητο πήρε στο καπό τον πεζό και όταν φρέναρε ο οδηγός, τον πέταξε μερικά μέτρα μακριά.

Όπως φαίνεται, στο σημείο υπάρχει διάβαση πεζών, όμως το θύμα διασχίζει το οδόστρωμα μερικά μέτρα πριν από αυτήν. Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και φέρει ορθοπεδικά τραύματα.

