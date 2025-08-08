Ο 66χρονος σύζυγός της 59χρονης Michele Ann, Joy Bourda, που εξαφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα μιλά για το τι προηγήθηκε πριν χαθούν τα ίχνη της συζύγου του.

Μιλώντας στην εφημερίδα Daily Mail από την Ελλάδα, όπου εξακολουθεί να αναζητά τη σύζυγό του, ο κ. Bourda είπε: «Φαινόταν πολύ χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Πήγαμε για μια σύντομη βουτιά, καθώς είχε αέρα και λίγα κύματα.

Στη συνέχεια, παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε ωραία μετά. Δυστυχώς, εγώ αποκοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα, δεν ήταν εκεί.

Έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα της γυναικείας τουαλέτας, αλλά δεν ήταν εκεί. Τότε έτρεξα στην παραλία για να ξανακοιτάξω στο νερό.

Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, αλλά μου είπαν όχι. Αργότερα, όμως, έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία, στην οποία φαινόμασταν να τρώμε κρέπες στο παρασκήνιο.

Τότε γύρισα γρήγορα στον σερβιτόρο για να του πω ότι η γυναίκα μου είχε εξαφανιστεί, αν την είχε δει, και αυτός άρχισε να γελάει».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του βρετανικού μέσου ο ίδιος είπε ακόμα: «στη συνέχεια, ζήτησε βοήθεια από έναν τοπικό καταστηματάρχη, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δύο ώρες αργότερα, αναγκάζοντας τον κ. Bourda να συνεχίσει την αναζήτηση μόνος του.

Ο κ. Bourda είπε ότι δεν είδε ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία την ημέρα που εξαφανίστηκε η σύζυγός του – μια δήλωση που επιβεβαίωσε και ένας άλλος πελάτης του ξενοδοχείου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «η αστυνομία δεν έκανε τίποτα εκείνη την ημέρα. Μια πελάτισσα που ήταν εκεί εκείνη την ημέρα είπε ότι δεν είδε κανέναν αστυνομικό και ούτε εγώ είδα κανέναν αστυνομικό εκείνη την ημέρα, ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία. Το μόνο που είδα ήταν ένα αστυνομικό αυτοκίνητο να πηγαινοέρχεται στο δρόμο προς την παραλία. Δεν βγήκαν από το αυτοκίνητο, απλώς κοίταζαν προς την κατεύθυνση της θάλασσας».

Ο κ. Bourda είπε ακόμα ότι όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να βρει τη σύζυγό του, είπε ότι οι γιατροί του είπαν ότι «πολλά περιστατικά» συμβαίνουν σε αυτή την παραλία και ότι μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνη.

«Ψάχνω χωρίς ύπνο και χωρίς να τρώω. Μέρα και νύχτα, ειδικά νωρίς το πρωί. Ήταν δύσκολο να δω τη νύχτα, όμως, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά. Για μέρες και νύχτες έψαξα την ακτή, έψαξα θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια, μετά πήγα στα βουνά, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Ρώτησα την αστυνομία αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκύλους, drones, ελικόπτερα, και μου απάντησαν “πού να ψάξουμε; Είναι τεράστια περιοχή”» προσθέτει ο 66χρονος.

Ο ίδιος πιστεύει ότι η γυναίκα του «δεν θα πήγαινε σε κάποιον με το αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Έχω ψάξει παντού, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς κάτι μόνος του».

Ο κ. Bourda είπε ότι η σύζυγός του, υπέφερε κατά διαστήματα από επεισόδια κατάθλιψης και άγχους για αρκετά χρόνια.

Είχε εξαφανιστεί μια φορά στο παρελθόν, όταν ζούσαν στο Λονδίνο, μετά από μια περίοδο κατάθλιψης που υπέστη λόγω της απόλυσής της, αλλά ευτυχώς η αστυνομία ενήργησε γρήγορα και η μητέρα ενός παιδιού βρέθηκε εκείνο το βράδυ.

Όπως είπε, η σύζυγός του είχε αρρωστήσει ξανά τον Φεβρουάριο, ωστόσο βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης και ήταν σε πολύ καλή διάθεση.

Ο κ. Bourda είπε: «Όλη την προηγούμενη νύχτα κρατούσε το χέρι μου και δεν θα σκεφτόταν κανείς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ή ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί.

Μιλούσαμε την άλλη μέρα και μου έλεγε πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν τα 40 χρόνια που ήμασταν μαζί και της είπα ναι, ελπίζω να έχουμε άλλα 40 χρόνια μπροστά μας».

Κατά το δημοσίευμα ο 66χρονος έχει υποβάλει καταγγελία στη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα καθώς πιστεύει ότι η αστυνομία στην Καβάλα δεν έκανε αρκετά για να βοηθήσει τη σύζυγό του με το Βρετανικό ΥΠΕΞ να τον ενημερώνει ότι σύντομα θα φτάσει στην περιοχή ειδική ομάδα εθελοντών, εκπαιδευμένων να βοηθούν στην ανεύρεση αγνοουμένων.